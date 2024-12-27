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CHP: "Genel Başkanımız ile Milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamıştır"

CHP, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır. Eskiye dayanan kişisel dostlukları bulunan Genel Başkanımız ile Milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 27.12.2024 21:23
  • Giriş: 27.12.2024 21:23
  • Güncelleme: 27.12.2024 21:24
Kaynak: ANKA
CHP: "Genel Başkanımız ile Milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamıştır"
ANKA

CHP İletişim Kanalı’nın sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Elazığ Milletvekili arasında geçen diyalogla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Elazığ Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol arasında, önceki günkü kapalı milletvekili grubu toplantısında yaşanan bir diyalog, bazı basın-yayın organlarınca maksatlı olarak çarpıtılmaktadır. Eskiye dayanan kişisel dostlukları bulunan Genel Başkanımız ile Milletvekilimiz arasında geçen diyalogda, parti kültürüne aykırı bir ifade kullanılmamış, kendi aralarındaki hukukla da bağdaşmayan bir davranışta bulunulmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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