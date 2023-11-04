CHP genel başkanını seçiyor | Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Keşke yüzüme söyleseydin

CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda, 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışıyor. Daha önce adaylığını açıklayan İlhan Cihaner oylamanın başlamasına saatler kala, Örsan Öymen ise kürsüde yaptığı konuşmanın ardından adaylıktan çekildi. 38. Olağan Kurultay, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile gerçekleştiriliyor.

birgun.net

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

CHP'nin bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan büyük kurultayı, yarın da (5 Kasım) devam edecek.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışacak.

1366 DELEGE OY KULLANACAK

Kurultayda 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Fotoğraf: AA

Olağan kurultayın gerçekleştiği salonda sahne karşısında tribünlerin sağ tarafında Özgür Özel destekçileri ve sol tarafında Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yer aldı.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek. Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak. CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor. MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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20.20 | Oylama 21.00'de başlayacak

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından konuşan İmamoğlu, saat 21.00'de oylamayı başlatmayı düşündüklerini dile getirdi.

20.00 | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık seçimi öncesi konuşma yapmama kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in konuşmasının ardından Özel'e cevap vermek için kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu şu sözlere yer verdi:

"Eleştiriye açığım, benim kadar eleştiriye açık kimse yoktur. PM’de beni eleştiren kimsenin sözünü kesmem, sen de burada söylediklerini uzun süredir beraber çalışıyoruz ya keşke yüzüme söyleseydin."

"Eleştirinin kendi içinde tutarlı olması gerekir. Günü gelecek güçlü bir sosyal demokrat arkadaşa devredeceğim dedim. 1 ay önce İstanbul’da 2 il başkanımız devir teslim töreni yaptı. Ben de yeni seçilen genel başkana devir teslim yapmayacak mıyım? Bunun eleştiriyle ne ilgisi var?"

Sanki örgüt yok, ben tek başıma genel başkan seçiyorum. Özgür kardeşimi severim ve uzun zamandır beraberiz. 'Belediye başkanı adayı olacağım' dedi oldu, 'milletvekili adayı olacağım' dedi oldu. Tüm bu eleştirileri keşke MYK'de söyleselerdi, ben de gereğini yapsaydım. Orada evet diyeceksin burada başka konuşacaksın. Bu olmaz."

18.30 | Genel başkan adayı Özgür Özel konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapmamaya karar vermesi üzerine kura çekilmeden Özgür Özel, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Partimiz 1979’dan bu yana 44 yıldır ağız tadıyla iktidar olamadı. İyi niyetli çabalara rağmen 44 yıldır bunu beceremedik. Bugün 38.kurultayımızdayız ama aslında ikinci yüzyılın ilk kurultayındayız. Ben sizi genel başkan, parti meclisi seçecek olağan kurultayın olağan delegeleri olarak görmüyorum. Ben sizde Sivas Kongresi delegelerinin ruhunu görüyorum. Bugün karşımda 1972 kongresinin inancını görüyorum."

"CHP'nin ilk kurultayı 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'dir. İşte bu ifade bizim kurultayımızı diğer tüm partilerin kurultaylarından farklılaştırır. En önemli özelliği sadece kendi partimiz için değil ülke siyasetini şekillendirmesidir. Sadece yönetim kadrosunu ve genel başkan seçmek için gelmedik. Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için hepimiz buradayız. "

"Hesabı ne Kemal Bey ödüyor ne Özgür Özel. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor."

"CHP'nin seçim kaybının maliyeti deyince bazı arkadaşlarımız dar bir çerçeveden bakıp ‘Hepimiz oradayız, hesabı neden sadece Kemal bey ödüyor' diyor. Hesabı ne Kemal Bey ödüyor, ne Özgür Özel. Ancak hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde dünyanın başka ülkelerinde hayal kuran gençlerimiz ödüyor. Cumhuriyet yas tutma rejimi değildir. Marifet yas tutulacak acıları bitirecek, yas tutan yaşlı gözlerin yaşını silmek. Anaları da çocukları da babaları da güldürmektir Cumhuriyet."

"Sokağın sesini duymazdan gelemeyecek yüreklerimiz, umutsuzluğa kapılmayacak delegelerimiz var. Biz altı okumuzdan mahcup olmayacak, sokaktan ve meydandan korkmayacak bir parti anlayışına hızla evrilmek durumdayız. Biz kaybedilen seçim sonrası hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, hatta bu ağır yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bir yolculuktayız, bu ‘Sana Söz' deyip yola çıkıp boynunu büktüklerimizden helallik isteme yolculuğudur."

"Partimiz iktidara benzeyen fikirlerle yönetilemez. Hatalarda ısrar edilerek yönetilemez. Atatürk'ün koltuğunu istediği bir kişiye devredeceğini söylemek, buraya gelen delegeleri hiçe saymak demektir"

"Ben mitinglere karşıyım. Miting yapmak karşı tarafı konsolide eder. Bu mitingin ne amaçla yapıldığı belli değil. Memlekette zam furyası esecek. Her şey ateş pahası olacak. Sen çıkacaksın zamlara karşı miting yapacaksınız. Bakacaksınız AKP’li MHP’li ev hanımı senin arkadan mı konsolide oluyor, AKP’nin arkasında mı? Sen mazotlar için çık sokağa AKP’li çiftçi senin mi arkana mı geliyor AKP’nin mi?"

"Biz partiyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Biz geçtiğimiz dönemde çok kritik bir süreç vardı. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı, doğuda Azerbaycan-Ermenistan savaşı. Tayyip Erdoğan, Tahıl Koridoru ile dünyaya caka sattı ama bize bunu anlatacak genel başkan yardımcımız yoktu. Bütün gençler, Teknofest ile ilgilenirken bizim savunma sanayi konusunda bir yönetici yoktu. Dün bir yalan tweet dolaşıyordu, o tweetle alakamız yok. Yarın Parti Meclisi listesine baktığınızda Türkiye çapında dış politikacı, bir teknoloji şirketinin Ar-Ge’sinin başındaki bir kişi. Savunma sanayinde uzman bir emekli tümamiral. Hangi alan boşsa o alana yönelik bilim insanlarından. Ama böyle geçmişinde CHP’ye Atatürk’e dil uzatmışları da değil bu ülkenin evlatlarını göreceksiniz."

18.10 | Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'dan CHP kurultayı için mesaj

Gezi Parkı davasında hakkındaki 18 yıllık hapis istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanan Şehir Plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahraman, mesajında, “Buhranlar içinde bunalan, bir çıkış arayan halkımızın bir hayal kırıklığına daha tahammülü yoktur. Bu ölü toprağını atmak için esaslı bir silkinme şarttır” ifadelerine yer verdi.

Kahraman, "Partimizi yenileyerek daha da güçlendirmek için gerekli dönüşümü sağlamanızı ve "Değişim" yönünde ses yükseltmenizi bekliyorum" dedi.

17.21 | Kurultayda gerginlik: Aydoğan kürsüden indi

Salonda "değişim" taraftarları ve "genel merkezciler" arasında gerginlik yaşanıyor.

Kurultayda söz alan PM Üyesi Turan Aydoğan'ın konuşması salondaki 'değişim' taraftarlarının tepkisini çekti. Özel'in destekçilerinin bulunduğu kısımdan protesto sesleri yükseldi. Aydoğan, gelen tepkiler nedeniyle konuşmasını tamamlayamadan kürsüden indi.

Aydoğan sahneden inerken yumruk atılmaya çalışıldı. Delegelerin olduğu alanda ve tribünlerde partililer birbirinin üzerine yürüdü.

🔴CANLI | CHP Kurultay'ında gerginlik



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan Turan Aydoğan'ın konuşması sırasında tribünde partililer arasında gerginlikler yaşandı



Özel'in destekçilerinin bulunduğu kısımdan protesto sesleri yükseldihttps://t.co/PHy8Ycml0y pic.twitter.com/v4vjJltZ4Z — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 4, 2023

17.00 | Kılıçdaroğlu ve Özel, yeterli imza sayısına ulaştı

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkan adaylığı için verilen sürenin sona erdiğini belirterek, sonuçları açıkladı.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yeterli delege imzasına ulaştığını ve genel başkanlık için yarışacaklarını belirtti.

Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu 771, Özel 600 imzaya ulaştı. CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için toplam delegenin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

15.35 | CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Önümüzde iki yol var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kürsüye çıkarak mesajlar verdi. Önlerinde iki yol olduğunu söyleyen Çelik, Ya topluma yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir inanç vereceğiz; ya da 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgası yayılarak devam edecek" dedi.

Çelik, özetle şunları söyledi:

İktidarın tek alternatifi biziz. Yüz yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birikimimizle bu karanlığı dağıtacak güç biziz. Toplum bizden umut bekliyor, tarihin sarkacı yön değiştiriyor. Tarih bizi göreve çağırıyor.

Şimdi önümüzde iki yol var: Ya topluma yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir inanç vereceğiz; ya da 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgası yayılarak devam edecek.

"CHP DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK ETMELİ"

Biz size yeni bir yol, yeni bi umut yeni, bir başlangıç vaadediyoruz. Toplum ve ülkemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir değişime öncülük etmesini bekliyoruz.

İstanbul'un sokaklarında dolaştığımda gözlerimin içine bakan insanlarımızın bizden umut beklediğini görüyorum. Bu umut ancak bir değişimle mümkün. Değişmeliyiz, toplumun her kesimi kucaklayacağız kaygısıyla siyasetsizleşmek yerine, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Türkiye'nin koşullarına güncelleyerek kendimizi topluma anlatmalıyız.

İnançlara saygılı laikliği topluma anlatmalıyız. Parti içi demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu değerleriden ayrılmadan sosyal demorkasiyi, eşitliği, özgürlüğü, adaleti, gelirin adil dağıtılmasını daha güçlü savunmalıyız. Halkımıza yeni bir seçenek sunmalıyız."

15.15 | CHP Ankara İl Başkanı Erkol: Ankara İl Örgütü taraftır

Söz alan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Ankara İl Örgütü taraftır, Ankara İl Başkanı taraftır. Ankara örgütüne sağcı diyen ağzından çıkanı kulağıyla duyacak" ifadelerini kullandı.

Kimsenin genel başkan adayı dayatamayacağını söyleyen Erkol, "Genel başkan olacak çok sayıda devrimci, demokrat arkadaş aramızda. Onlardan birini seçeceğiz. Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var, akşam buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil demokratik bir mücadelenin tarafı olmanın gururuyla çıkacaksınız, yenileceksiniz" dedi.

Erkol, özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurultay, tarihi bir kurultay oldu bile. Sayın Genel Başkan’ın konuşmasıyla tarih yazımı başladı, yarın bu tarih yazımı devam edecek. Bu kurultayda yenilenme olacak. Bu kurultay yıllardır partinin olanaklarını kullanan bir avuç bürokratik elitin yarın tarihin karanlık sayfalarına gönderildiği bir kurultay olacak. Yıllardır partinin olanaklarını kullanacaksınız bugün buradan solculuk dersi vereceksiniz. Bu ülkenin her kritik noktasında izimiz var. Ankara İl Örgütü taraftır, Ankara İl Başkanı taraftır. Ankara örgütüne sağcı diyen ağzından çıkanı kulağıyla duyacak.

"ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARINA DA BİR TAVSİYEM VAR..."

Genel Başkan’ın halkla hiçbir sorunu yok, Anıtkabir’e girdik oradaki sevgi selini ben gördüm. 29 Ekim’de bir referandumsa referandum yapıldı. Bize hiç kimse genel başkan adayı dayatamaz. Genel başkan olacak çok sayıda devrimci, demokrat arkadaş aramızda. Onlardan birini seçeceğiz. Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var, akşam buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil demokratik bir mücadelenin tarafı olmanın gururuyla çıkacaksınız, yenileceksiniz.

Örgüt başkanlarının iradesini koyduk, 55 örgüt başkanından bahsettik, birazdan divana imzalar verilecek.. Örgütün, delegenin kimin yanında olduğunu herkes görecek. Bu akşam Sayın Genel Başkanı seçeceğiz, yarın CHP’nin en köklü değişimini yapacağız. Yarın karşınıza örgütün listesi çıkacak. Örgütün listesiyle bürokratik elit arasında bir yarış olacak. Bürokratik eliti elinizin tersiyle bir kenara itin, örgütün listesini seçin. Bizim yolumuz direnenlerin, idam sehpalarına yürüyenlerin yolu. Biz iki tane ıslıklayan adamdan korkmayız. Bizim yolumuz, ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen diyen Bülent Ecevit’in yolu. Kenan Evren’den korkmadık kimseden korkmayız. Yarın 81 il örgütünü kucaklayacağız. Ankara İl Başkanı tehdit edilecek bir kişi değildir. Beni ıslıklayanları da selamlıyorum, yarın her şey çok güzel olacak."

14.47 | CHP eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen, 38. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmanın ardından CHP genel başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Seçimlerin antidemokratik bir ortamda, delegeye yönelik baskılar ve medya ambargosu ile gerçekleştirildiğini savunan Öymen, "Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür" ifadesini kullandı.

14.35 | Örsan Kunter Öymen: CHP sağa kaymıştır

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye CHP Genel Başkan Adayı Örsan Kunter Öymen çıktı. CHP'nin sağa kaydığını söyleyen Öymen, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Öymen'in açıklamaları şöyle:

"Sevgili partililer burada gerçekleri olduğu gibi ortaya koymamız gerekiyor. Teşhisi doğru koymamız gerekiyor. Sayın genel başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. 12 seçim kaybedildi. Hepsinde mi sırtından hançerlendi. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş, buna rağmen genel başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir?

Bu seçimlerin kaybedilmiş olmasının birçok nedeni var. Elbette ki AKP’nin baskıları da bu nedenlerden birisidir. Fakat parti içi demokrasinin olmaması, kararların oligarşik bir yağı tarafından alınması birçok lojistik, stratejik, ideolojik hataya sebep olmuştur.

Fotoğraf: ANKA

"39 MİLLETVEKİLİNİ OYU YÜZDE 2-3’Ü GEÇMEYEN PARTİLERE HEDİYE ETTİK"

39 milletvekilini oyu yüzde 2-3’ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Anayasa değişikliği olacak AKP’nin dikta rejimini pekiştirmeye yönelik Anayasa değişikliği gündeme geldiğinde bu milletvekilleri AKP ile işbirliği yaparsa bunun sorumlusu kim olacak? Bizim üyeleri parti içi demokrasi sürecine katmamız gerekiyor. Örgüte sahip çıkmamız gerekiyor. Genel Merkez örgütün ağası değildir, Genel Merkezin örgütün sözcüsü olması gerekiyor.

"GENEL BAŞKAN SOLU HAYIRSEVERLİK ZANNEDİYOR"

Sayın Genel başkan değişimcilerin sağ sol nedir bilmediğini söyledi. Kimi kastetti bilmiyorum. Bizi kastediyorsa, ben sayın genel başkana solun ne olduğunu anlatabilirim. Sayın genel başkanın söylediği doğru değildir sevgili arkadaşlar. Parti sağa kaymıştır. Sol ekonomik politikalar, özelleştirme konusu, vergi politikaları, sendikalarla ilişkiler, eğitim-sağlık konusu. Genel Başkanımız solu hayırseverlik zannediyor. Hayırseverlik değildir sol. Sol düzeni değiştirmektir. Laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir."

13.13 | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kürsüde

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli yoldaşlarım; bu yıl partimizin yüzüncü yılı. Yüz yıllık tarihimiz içinde yılmadık, direndik. Türkiye'de hiçbir partiye nasip olmayacak bir tarihi yaşıyoruz. CHP'yi yüz yıl yaşatan gerçek, kuruluşunun savaş meydanlarında Kuvâ-yi Milliyecİlerin kurduğu bir partiyiz. Biz hiçbir evladımızın ytağa aç girmemesi için mücadele eden bir partiyiz. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan bir partiyiz.

Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurultaylardır. Tartışmaları zaaf olarak gören değil, canlılık olarak gören bir gelenekten geliyoruz. Onların kurultayları ise haber değeri taşımaz. üç temel noktayı ifade edeyim. Bir; partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. dolayısıyla örgütler partimizin temel taşlarıdır. İki; hiç kimse örgütün otoritesini, gücünü dayanışma ruhunu asla tartamaz. Üç; ben dahil hiç kimse kendisini partinin üzerinde göremez. Sevgili örgütüm; biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm ama asla utandıracak bir şey yapmadım.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN 7 TESPİT

7 madde halinde ülkenin içinde bulunduğu tabloyu ilginize sunacağım;

1. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda anayasa fiilen askıya alınmıştır.

2. Saray devleti çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır.

3. Yoksulluğu yaymak ve derinleştirmek, milyonları yardıma muhta hale getirmek Saray'ın politikası haline gelmiştir. Yoksulluk bir anlamda kabullenerek sürdürülebilir bir kültür haline dönüştürülmüştür. Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki yasa dışı zenginleşme hayranlıkla izlenir hale geldi.

4. Türkiye fiilen yarı açık cezaevine dönmüş durumdadır.

5. İktidarda kalmak için her türlü hile ve sahtekarlığı yapmak Saray'ın politikası haline gelmiştir. Bir kan denizine dönüşen Filistin'de bile Türkiye'nin sözü geçmemektedir.

7. Türkiye, para karşılığı yanlış dış politikalar sonucu sığınmacı deposu haline dönüştürülmüştür.

Bu 7 madde tablonun bir yüzüdür. Saray'ın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin artık sorgulanması gerekir.

Bu tablonun diğer yüzü, biz CHP'lilere verilen görevi göstermektedir. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek ve var olan sorunları çözmek durumundayız. Elbette bütün bunlar olurken asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Biz umudumuzla, tarihe yön vereceğiz. Atatürk "umusuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" der. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu salondaki hiç kimsenin umudunu yitirmeye yetkisi de hakkı da yoktur.

Fotoğraf: AA

"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Tarihin bize yüklediği zorunluluk. 6 lider oturduk. bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız.

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördük. Yalana dolana rağmen, milyonlarca sığınmayıca rağmen çalıştık yılmadık, yıkılmadık, boyun eğmedik.

"DEĞİŞİM SÖYLEMİNİ DİLLENDİRENLER UZUN SÜREDİR DEĞİŞMEYENLERDİ"

Seçim bitti, daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi, seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. CHP Sivas'ın ötesine gidemiyordu. Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Mardin'e giremiyorduk. Bugün milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz?

‘CHP sağa kaydı’ diyorlar. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyorlar. Çok açık ve çok net söylüyorum. CHP, halkın partisidir.

Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliklerden belki hiç haberi yok. Bizim sağa kaydığımızı söyleyenlere sorarım; kağıt toplayıcılarının yanına kim gitti? Bu kardeşiniz. Taşeron işçileri önce Erzurum’da sonra değişik illerde örgütledik. Bu sağcılık mıdır solculuk mudur? Apartman görevlileri, hangi siyasal parti apartman görevlilerinin sorunların yöneldi? Onları nasıl örgütlediğimizi, dinlediğimize beraber karar verdik. Evlere, ofislere temizliğe gidenler. Binlerce kişi. Onlarla kim ilgilendi diye aklınıza geliyor mu? Onların sorunlarını masaya yatırdık. Binlerce mevsimlik işçi, seçimden önce de seçimden sonra da gittim. Onların dertlerini dinledim sonra kadın kollarımızı gönderdim. Bir kızcağız elime bir not verdi, ‘Beni bu hayattan kurtarın’ diye. Şimdi o çok güzel bir okulda okuyor. Biz onların sorunlarını çözeceğiz.

"CHP 'SAĞA KAYDI' DİYORLAR, SAĞIN SOLUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

Ben haramzadelerin sofrasına oturmadım, onlarla aynı sofraya oturduk. Onlar bizi tanıdı biz de onları tanıdık. Çankaya’da çalışmak çok önemli değil, Sincan’da Pursaklar’da Mardin’de çalışacaksın. Türkiye coğrafyasının her adımını karış karış gezdim, gezmeye de devam edeceğim.

'CHP sağa kaydı' diyorlar. Bunlar, sağın solun ne olduğunu bilmiyorlar. Çok açık ve net söylüyorum; CHP, halkın partisidir.

Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın. Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin. Bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen genel başkanı alkışlayacağım.

12.39 | İmamoğlu: Halkın çağrısına kulak verelim

Divan Başkanlığının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan İmamoğlu, sözlerine Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başladı.

Kurultayın tarihi bir kurultay olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, halkın çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, kurultayın toplumsal muhalefete de yön vereceğine vurgu yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Partimizin 38’inci Olağan Kurultay’ının ülkemiz milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Beni kurultay başkanı olarak öneren, seçen, sayın genel başkanım ve bütün kurultay üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınzla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultay partisidir. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.

Genel başkanlarımız sayın İsmet İnönü, sayın Bülent Ecevit’i, sayın Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum. Çeşitli dönemlerde bizlere ldierlerlik eden değerli başkanlarımız, sayın Murat Karayalçın’ı, sayın Hikmet Çetin’i ve sayın Altan Öymen’i de sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Ekrem İmamoğlu / Fotoğraf: AA

"BU KURULTAY TARİHİ BİR KURULTAY"

Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi ileriyorum.

Bu kurultay tarihi bir kurultay, çünkü bu kurultay sadece CHP'nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay herkesi umutlandıracak, toplumsal muhalefete büyük bir güç ve moral verecek.

Halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Burada sorumlu davranmak, geleceğe güvenlebakmak gerekir. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her alanda halkımızla buluşacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son beş yılda ortaya koyduğumuz halkçı, adil yerel yönetim başarısını ülkeye yayacağız. Yeter ki biz halkın sesine kulak verelim."

12.35 | CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Kılıçdaroğlu, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi olarak 38. Olağan Kurultay'ı başlattı.

Kılıçdaroğlu, kürsüde İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun "Divan Başkanı" olarak görev almasını oyladı. İmamoğlu'nun Divan Başkanlığı oy birliği ile onandı.

DİVAN ÜYELERİ NETLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yapacağı divanın diğer üyeleri de netleşti. Değişimciler Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz,Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'in; Genel Merkez de Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç’ın isimlerini bildirdi.

11.35 | Özel'in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayın gerçekleştirildiği salona girdi. Kılıçdaroğlu'nun salona girdiği esnada tribünlerden atılan sloganlar nedeniyle 'değişimciler' ve 'genel merkezciler' arasında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salonu selamlamasının ardından Genel Başkan Adayı Özel ile tokalaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan CHP 38. Olağan Kurultayı için evinden hareket etti / AA

11.20 | Genel Başkan Adayı Özgür Özel, kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu'na girdi.

10.23 | CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, genel başkanın seçileceği oylamaya saatler kala adaylıktan çekildi. Cihaner, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" diye konuştu.

10.00 | CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Fotoğraf: Habertük

Kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin dört yanından gelen partililerle doldu.

Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri ayrı alanlarda oturdu. Karşılıklı sloganların atıldığı kurultayda delegeler ise henüz yerini almadı.