CHP genel başkanını seçiyor | Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda, 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışıyor. Daha önce adaylığını açıklayan İlhan Cihaner ise oylamanın başlamasına saatler kala adaylıktan çekildiğini açıkladı. 38. Olağan Kurultay, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile gerçekleştiriliyor.

birgun.net

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için bugün sandık başına gidiyor.

CHP'nin bugün saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda başlayan büyük kurultayı, yarın da (5 Kasım) devam edecek.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen yarışacak.

1366 DELEGE OY KULLANACAK

Kurultayda 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imzası gerekecek.

Fotoğraf: AA

Olağan kurultayın gerçekleştiği salonda sahne karşısında tribünlerin sağ tarafında Özgür Özel destekçileri ve sol tarafında Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yer aldı.

PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek. Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak. CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor. MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

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14.35 |

CHP Genel Başkan Adayı, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen konuşuyor.

Öymen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019 seçimlerini zafer olarak ilan edemeyiz. 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3'ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi?

13.13 | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kürsüde

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli yoldaşlarım; bu yıl partimizin yüzüncü yılı. Yüz yıllık tarihimiz içinde yılmadık, direndik. Türkiye'de hiçbir partiye nasip olmayacak bir tarihi yaşıyoruz. CHP'yi yüz yıl yaşatan gerçek, kuruluşunun savaş meydanlarında Kuvâ-yi Milliyecİlerin kurduğu bir partiyiz. Biz hiçbir evladımızın ytağa aç girmemesi için mücadele eden bir partiyiz. Herkesin kimliğine, yaşam tarzına saygı duyan bir partiyiz.

Bizim kurultaylarımız her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurultaylardır. Tartışmaları zaaf olarak gören değil, canlılık olarak gören bir gelenekten geliyoruz. Onların kurultayları ise haber değeri taşımaz. üç temel noktayı ifade edeyim. Bir; partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. dolayısıyla örgütler partimizin temel taşlarıdır. İki; hiç kimse örgütün otoritesini, gücünü dayanışma ruhunu asla tartamaz. Üç; ben dahil hiç kimse kendisini partinin üzerinde göremez. Sevgili örgütüm; biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm ama asla utandıracak bir şey yapmadım.

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN 7 TESPİT

7 madde halinde ülkenin içinde bulunduğu tabloyu ilginize sunacağım;

1. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda anayasa fiilen askıya alınmıştır.

2. Saray devleti çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır.

3. Yoksulluğu yaymak ve derinleştirmek, milyonları yardıma muhta hale getirmek Saray'ın politikası haline gelmiştir. Yoksulluk bir anlamda kabullenerek sürdürülebilir bir kültür haline dönüştürülmüştür. Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdiler ki yasa dışı zenginleşme hayranlıkla izlenir hale geldi.

4. Türkiye fiilen yarı açık cezaevine dönmüş durumdadır.

5. İktidarda kalmak için her türlü hile ve sahtekarlığı yapmak Saray'ın politikası haline gelmiştir. Bir kan denizine dönüşen Filistin'de bile Türkiye'nin sözü geçmemektedir.

7. Türkiye, para karşılığı yanlış dış politikalar sonucu sığınmacı deposu haline dönüştürülmüştür.

Bu 7 madde tablonun bir yüzüdür. Saray'ın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin artık sorgulanması gerekir.

Bu tablonun diğer yüzü, biz CHP'lilere verilen görevi göstermektedir. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek ve var olan sorunları çözmek durumundayız. Elbette bütün bunlar olurken asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Biz umudumuzla, tarihe yön vereceğiz. Atatürk "umusuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" der. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu salondaki hiç kimsenin umudunu yitirmeye yetkisi de hakkı da yoktur.

Fotoğraf: AA

"SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Tarihin bize yüklediği zorunluluk. 6 lider oturduk. bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız.

Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördük. Yalana dolana rağmen, milyonlarca sığınmayıca rağmen çalıştık yılmadık, yıkılmadık, boyun eğmedik.

"DEĞİŞİM SÖYLEMİNİ DİLLENDİRENLER UZUN SÜREDİR DEĞİŞMEYENLERDİ"

Seçim bitti, daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi, seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. CHP Sivas'ın ötesine gidemiyordu. Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Mardin'e giremiyorduk. Bugün milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz?

‘CHP sağa kaydı’ diyorlar. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyorlar. Çok açık ve çok net söylüyorum. CHP, halkın partisidir.

Sosyal kimlikler üzerinden politika üretmeye başladık. Bazı arkadaşlarımızın sosyal kimliklerden belki hiç haberi yok. Bizim sağa kaydığımızı söyleyenlere sorarım; kağıt toplayıcılarının yanına kim gitti? Bu kardeşiniz. Taşeron işçileri önce Erzurum’da sonra değişik illerde örgütledik. Bu sağcılık mıdır solculuk mudur? Apartman görevlileri, hangi siyasal parti apartman görevlilerinin sorunların yöneldi? Onları nasıl örgütlediğimizi, dinlediğimize beraber karar verdik. Evlere, ofislere temizliğe gidenler. Binlerce kişi. Onlarla kim ilgilendi diye aklınıza geliyor mu? Onların sorunlarını masaya yatırdık. Binlerce mevsimlik işçi, seçimden önce de seçimden sonra da gittim. Onların dertlerini dinledim sonra kadın kollarımızı gönderdim. Bir kızcağız elime bir not verdi, ‘Beni bu hayattan kurtarın’ diye. Şimdi o çok güzel bir okulda okuyor. Biz onların sorunlarını çözeceğiz.

"CHP 'SAĞA KAYDI' DİYORLAR, SAĞIN SOLUN NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR"

Ben haramzadelerin sofrasına oturmadım, onlarla aynı sofraya oturduk. Onlar bizi tanıdı biz de onları tanıdık. Çankaya’da çalışmak çok önemli değil, Sincan’da Pursaklar’da Mardin’de çalışacaksın. Türkiye coğrafyasının her adımını karış karış gezdim, gezmeye de devam edeceğim.

'CHP sağa kaydı' diyorlar. Bunlar, sağın solun ne olduğunu bilmiyorlar. Çok açık ve net söylüyorum; CHP, halkın partisidir.

Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın. Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin. Bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen genel başkanı alkışlayacağım.

12.39 | İmamoğlu: Halkın çağrısına kulak verelim

Divan Başkanlığının oy birliği ile kabul edilmesinin ardından kürsüye çıkan İmamoğlu, sözlerine Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek başladı.

Kurultayın tarihi bir kurultay olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, halkın çağrısına kulak verilmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, kurultayın toplumsal muhalefete de yön vereceğine vurgu yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Saygı değer genel başkanım, önceki dönem genel başkanlarım, çok kıymetli kurultay delegeleri, milletvekillerim, il ilçe belde başkanlarım. Kadın ve gençlik kolları, farklı kollardaki başkanlarım, il ve ilçe belediye başkanlarım, kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, basınımızın değerli üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Partimizin 38’inci Olağan Kurultay’ının ülkemiz milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Beni kurultay başkanı olarak öneren, seçen, sayın genel başkanım ve bütün kurultay üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Memleketin dört bir yanından seçilerek salonumuzu onurlandıran tüm kardeşlerime, Atamızın bize emaneti Ankara’ya hoş geldiniz. Biliyorum ki her biriniz, partimizin değerlerine olan inancınzla 38’inci kurultay salonunda bulunuyorsunuz. CHP bir kongreler ve kurultay partisidir. Çünkü 100 yıllık cumhuriyetimiz kongreler, kurultaylar ve meclisler üzerinde yükselmiştir. Millet egemenliğine duyulan saygının önemli bir gereğidir bu.

Elbette ilk görevimiz CHP’ni bugünlere ulaştıran herkese duyduğumuz saygı ve minneti dile getirmektir. Sizlerin de en samimi duygularına aracılık ettiğimi bilerek büyük önderimiz, kurucumuz, ilk genel başkanımız aziz Atatürk’ü rahmetle saygıyla minnetle anıyorum.

Genel başkanlarımız sayın İsmet İnönü, sayın Bülent Ecevit’i, sayın Deniz Baykal’ı saygıyla anıyorum. Çeşitli dönemlerde bizlere ldierlerlik eden değerli başkanlarımız, sayın Murat Karayalçın’ı, sayın Hikmet Çetin’i ve sayın Altan Öymen’i de sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Ekrem İmamoğlu / Fotoğraf: AA

"BU KURULTAY TARİHİ BİR KURULTAY"

Mayıs 2010’dan beri partimize ve davamıza büyük emek vermiş saygı değer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyetimiz ve partimiz için her kademede görev üstlenmiş ve yitirdiğimiz partililerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Yine partimiz örgütlerinde sorumluluk üstlenen tüm örgüt emekçilerimize saygılarımı sunuyor, onlara sevgimizi ileriyorum.

Bu kurultay tarihi bir kurultay, çünkü bu kurultay sadece CHP'nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay herkesi umutlandıracak, toplumsal muhalefete büyük bir güç ve moral verecek.

Halkımıza karşı tarihi bir sorumluluğumuz var. Burada sorumlu davranmak, geleceğe güvenlebakmak gerekir. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her alanda halkımızla buluşacağız. Göreceksiniz yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız. Son beş yılda ortaya koyduğumuz halkçı, adil yerel yönetim başarısını ülkeye yayacağız. Yeter ki biz halkın sesine kulak verelim."

12.35 | CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Kılıçdaroğlu, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resmi olarak 38. Olağan Kurultay'ı başlattı.

Kılıçdaroğlu, kürsüde İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun "Divan Başkanı" olarak görev almasını oyladı. İmamoğlu'nun Divan Başkanlığı oy birliği ile onandı.

DİVAN ÜYELERİ NETLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yapacağı divanın diğer üyeleri de netleşti. Değişimciler Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz,Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Giresun İl Başkanı Gökhan Senyürek, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'in; Genel Merkez de Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uzunköprü ilçe Belediye Başkanı Özlem Becan, Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç’ın isimlerini bildirdi.

11.35 | Özel'in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayın gerçekleştirildiği salona girdi. Kılıçdaroğlu'nun salona girdiği esnada tribünlerden atılan sloganlar nedeniyle 'değişimciler' ve 'genel merkezciler' arasında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salonu selamlamasının ardından Genel Başkan Adayı Özel ile tokalaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan CHP 38. Olağan Kurultayı için evinden hareket etti / AA

11.20 | Genel Başkan Adayı Özgür Özel, kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu'na girdi.

10.23 | CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner, genel başkanın seçileceği oylamaya saatler kala adaylıktan çekildi. Dün CHP genel merkezinde bir dizi görüşme gerçekleştiren Cihaner'in seçimlerden çekildiği bildirildi.

10.00 | CHP 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Fotoğraf: Habertük

Kurultayın gerçekleştirildiği Ankara Spor Salonu sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin dört yanından gelen partililerle doldu.

Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri ayrı alanlarda oturdu. Karşılıklı sloganların atıldığı kurultayda delegeler ise henüz yerini almadı.