CHP Genel Merkezi'nde 102'nci yıl resepsiyonu düzenlendi

CHP'nin 102'inci yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezinde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, PM üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

CHP'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla 4-9 Eylül haftasında düzenlenen etkinliklerin sonuncusu bugün yapıldı. CHP Genel Merkez'inde Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla kapanış resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyona Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, PM üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

PM toplantısının ardından Genel Merkez bahçesine inen CHP Lideri Özel, masaları gezerek katılımcılarla sohbet etti, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. CHP Genel Merkezi binasına altı oklu logo yansıtıldı. 102'nci yıl film gösteriminin ardından CSO konser verdi. Katılımcılar şarkılara telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Ardından CHP Lideri Özel, konuşma yaptı. Özel, resepsiyonun sonunda gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.