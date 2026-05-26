CHP Genel Merkezi'nde görevli 18 personel işten çıkarıldı

Mahkemenin CHP Genel Başkanı olarak atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve başlamasının ardından, Özgür Özel döneminde işe alınan ve Genel Merkez'de çalışan 18 çalışanın işine son verildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina sert polis müdahalesiyle boşaltılmıştı. Bugün ise CHP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Genel Merkez binasının bulunduğu 9 Eylül Caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bazı basın mensupları CHP Genel Merkezi'ne girebilmek için telefon onayı bekledi.

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde görevli, Özgür Özel döneminde işe alınan 18 sözleşmeli personelin iş akdi sonlandırıldı. Bu kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

CAO Medya ve İletişim Birimi'nden Çimen Çetin, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi. Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, kadrolu Genel Merkez personelinin işten çıkarılmayacağını iddia etti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP'nin sosyal medya hesaplarının da bugün Kılıçdaroğlu ekibi tarafından devralınması bekleniyor.