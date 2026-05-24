CHP Genel Merkezi'nde gün boyu yaşananlar

CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik gece saatlerinden itibaren arttı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Genel Merkez'in boşaltılması için Emniyet'e başvurdu. Polis, saat 14.20'de Genel Merkezi tahliye etmek için binaya girdi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezinin tahliyesini talep etmesinin ardından CHP örgütleri, dün gece saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaptı.

Çağrının ardından genel merkez çevresinde hareketlilik yaşanırken, parti bahçesine otobüslerin çekildiği görüldü. Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Sabah saatlerine doğru çok sayıda CHP milletvekili, Parti Meclisi üyesi, il ve ilçe başkanı genel merkez binasına geldi.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada CHP Genel Merkez önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın kişiler ile Genel Merkez'de nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer, Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen kişileri Genel Merkez'den uzaklaştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN EMNİYET'E DİLEKÇE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, delegelerin seçtiği Özgür Özel yönetiminin genel merkezi terk etmemesi nedeniyle polise başvurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe veren Çelik, 'gerekli işlemlerin yapılmasını' talep etti.

Ankara Valiliği de başvuru üzerine CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

POLİS SAYISI ARTIRILDI

Saat 09.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önündeki çevik kuvvet polisi sayısı artırıldı.

Bazı polislerin elinde demir kesmekte kullanılan aletler olduğu görüldü.

GENEL MERKEZ'DE ÖNLEM

Genel Merkez'de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı. Partinin giriş kapıları önüne parti otobüsleri yerleştirildi. Giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi.

Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi.

ÖZGÜR ÇELİK GENEL MERKEZ'DE

Polis ablukası sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de saat 12.50 sıralarında CHP Genel Merkezi’ne geldi.

İL BAŞKANLARINA MÜDAHALE

Aralarından 50'den fazla CHP İl başkanının da olduğu Genel Merkeze desteğe gelen yurttaşlara polis müdahale etti. CHP İl Başkanları kol kola girerek barikatları aşmaya çalıştı. İl başkanları ve beraberindeki yurttaşlar polisin müdahalesine maruz kaldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz: ''Yüzlerce polis ve TOMA'larla izin vermiyorlar. Biber gazı ve TOMA'lardan sıktıkları sularla Genel Merkez'e girmemizi önlemeye çalıştırlar. Durum ortadadır.''

CHP HEYETİ, İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

POLİS, CHP BİNASINA GİRDİ

Polis, CHP Genel Merkezi'ni tahliye etmek için saat 14.20'de binaya girdi.

CHP Genel Merkezi bahçesindeki garaj kapısı polis ekiplerince kırıldı.Polis ekipleri partililere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, polisin CHP Genel Merkeze girdiği dakikalarda sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler. Ama zaten biz bu binada oturarak partiyi birinci parti yapmadık. Bu binada oturmakla seçim kazanılmıyor. Bunu en iyi birileri bilir. Seçim sokakta, meydanda kazanılır. Biz bundan sonra sonuna kadar burada direnip eğer bizi buradan söküp atarlarsa da iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Kimse unutmasın, bu parti kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Önce savaş meydanlarında, çadırlarda kuruldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Birinci Meclis’teki bir odayı kendine genel merkez kabul etti. Bize bir oda yeter, bize bir çadır yeter, bize milletimiz yeter. Ama bu darbecilerin de milletimize yaptığı yeter. Milletimizi, sevenlerimizi buna tepki göstermeye; sözle tepki göstermeye, sosyal medyadan tepki göstermeye, gelebilenlerin gelmesine, dayanışma göstermelerine, tüm Türkiye’de il başkanlıklarımıza sahip çıkmalarına, Genel Merkezimize sahip çıkmalarına davet ediyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonunda da ne olursa olsun bedenimizi teslim alırlar ama mücadelemizi teslim alamayacaklar."

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Darbeci, yargı kolları başkanı, kukla ve dahili bedhah kayyım! Hepiniz aynı yerdesiniz" dedi.

İmamoğlu, "Yoldaşım, Genel Başkanım Özgür Özel’in yanındayım, birlikte azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR: YİNE DENERLERSE YİNE PÜSKÜRTÜRÜZ Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz" diye konuştu. Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti: "Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."

KILIÇDAROĞLU: GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ GENEL MERKEZ'E SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ" CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara tepki gösterdi. Başarır, "Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, "Biz burada evimizdeyiz, evimizi korumaya çalışıyoruz. Ama biraz önce partimizin önünden mafya kılıklı bazı insanlar gövde gösterisi yaparak geçti. Başka bir zaman olsa her taraf polis olurdu; biz iki adım atsak TOMA gelir. Şimdi ise ortada tek bir polis yok. Mafya kılıklı insanlar parti basıyor. Bu görüntü, ülkeye yakışmadığı gibi hiçbir partiye de yakışmaz” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Cumhuriyeti kuran partinin kapısına yığdıkları mafyavari insanlarla olay çıkarmak istiyorlar. İçişleri Bakanı’na ulaşmaya çalışıyoruz, ancak şu ana kadar ulaşamadık. Eğer bu görüntülerden memnun değillerse, burada yaşanabilecek bir yaralanmadan ya da can kaybından rahatsız olacaklarsa bir an önce müdahale etmeliler” dedi. BirGün’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “CHP örgütleri olarak Genel Merkezimize yönelik herhangi bir müdahale için hazır bekliyoruz. Partimizi kimseye teslim etmeyiz” dedi.

DENİZ DEMİR'E TEPKİ

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP Milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililerle konuştu. “Kavga etmeye değil, uzlaşmaya geldiklerini” söyleyen Demir’e, partililer “Sarayla iş birliği içindesiniz” diyerek tepki gösterdi.

"ERDOĞAN’I YENİDEN KOLTUĞA OTURTACAKSINIZ"

CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, genel merkez önünde bekleyen ve Kılıçdaroğlu’na yakın olarak nitelendirilen milletvekillerine tepki gösterdi. Kayışoğlu, milletvekillerine yönelik, “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız” ifadelerini kullandı.