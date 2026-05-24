CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik

CHP örgütleri, CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaptı. Çağrı metinlerinde, “Şimdi partimize sahip çıkma zamanı” denildi. CHP Genel Merkezi önündeki hareketlilik de dikkati çekti. Parti bahçesine otobüslerin çekildiği görüldü.

BirGün’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “CHP örgütleri olarak genel merkezimize yönelik herhangi bir müdahale için hazır bekliyoruz. Partimizi kimseye teslim etmeyiz” dedi. Partililerin CHP Genel Merkezi önünde toplanmaya başladığı görüldü. Çok sayıda CHP Milletvekili ve parti yöneticisi de parti binasına geldi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezine yönelik tahliye talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıntılar gelecek...