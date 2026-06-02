CHP Genel Merkezi'nde tartaklanan Uyanık, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sinde
"Mutlak butlan"la göreve getirilen Kılıçdaroğlu'nun MYK listede, kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık da yer aldı. Uyanık, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde arbedede korumalar tarafından tartaklanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri açıklandı.
Polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yapıldığı gün (30 Mayıs) yaşanan arbedede korumalar tarafından tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık da MYK listesinde yer aldı.
Kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık, 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' oldu. Uyanık, 'mutlak butlan' kararıyla göreve geri dönen CHP Parti Meclisi listesinde yer alıyordu.