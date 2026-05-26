CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar: İçişleri Bakanı Çiftçi ilk kez konuştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar hakkında "Güçlerimiz, mahkeme kararlarını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir" dedi.

Çiftçi, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusunun ardından partinin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi hakkında ilk kez konuştu.

El Cezire'den Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Çiftçi, "polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesinin siyasi bir karar olmadığını" savundu.

"KARAR YARGI TARAFINDAN VERİLDİ"

Çiftçi, yaşananların "CHP üyeleri ve parti içindeki çevreler tarafından açılan davalar sonucunda verilen bir yargı kararının uygulanması" olarak tanımladı.

Sürecin tamamının "CHP'deki bazı isimlerin ve komisyon üyelerinin yargıya sunduğu taleplerle başladığını ve bu talepler doğrultusunda ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildiğini" ifade etti.

Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güçlerimiz, mahkeme kararlarını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir.

Türkiye, bir hukuk devleti olarak, yargının verdiği kararı uygulamak için gerekeni yapmıştır.

Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, yargı kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ilkenin gereklerini yerine getirmiştir."

YAŞANANLARDAN ÖNCE ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

Kemal kılıçdaroğlu, partinin Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvurmuştu.

Pazar günü Kılıçdaroğlu'nun destekleyen vekiller ve kimliği belirsiz bir grup CHP Genel Merkezi'ne girmeye çalışmıştı. Parti binasının önünde arbede yaşanmıştı. Yaralananlar olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller, çalışanların maaşlarını ödeme gerekçesiyle parti binasına girmek istediklerini öne sürmüştü.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekiler parti binasına girişleri kapatmıştı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve Suat Özçağdaş, olayların son bulması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

POLİS ZORUYLA BİNAYA GİRİLMİŞTİ

Sonuç alınamayan görüşmenin ardından polis zoruyla partinin bahçe kapısı kırılmış; plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su kullanılarak binaya girilmişti.

Polis eşliğinde içeridekiler tahliye edilmişti, Özel ise 12. kattaki makam odasından ayrılmıştı. Daha sonra TBMM'ye yürüyüş düzenlenmişti. Yürüyüş esnasında bir sürücü sahte plakalı aracı kalabalığın üzerine sürmüş, yürüyenlerin arasında olan bir kadına çarpıp olay yerinden kaçmıştı.