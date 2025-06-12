Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Genel Merkezi'ne Ferdi Zeyrek pankartı: Unutmayacağız!

9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının olduğu pankart CHP Genel Merkez Binası'na asıldı.

Güncel
  • 12.06.2025 11:03
  • Giriş: 12.06.2025 11:03
  • Güncelleme: 12.06.2025 11:58
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Merkezi'ne Ferdi Zeyrek pankartı: Unutmayacağız!

CHP Genel Merkez Binası'na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının olduğu bir pankart asıldı.

"Unutmayacağız' yazan pankartta Ferdi Zeyrek ile cenazesine katılan binlerce Manisalının fotoğrafı yer alıyor.

Yaklaşık 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Haziran akşamı hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 10 Haziran'da son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek'in cenaze törenine binlerce Manisalı katılmıştı.

Ferdi Zeyrek için cenaze töreni: On binler uğurladı
Ferdi Zeyrekin ölümüne ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı: 6 kusur tespit edildi
BirGün'e Abone Ol