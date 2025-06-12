CHP Genel Merkezi'ne Ferdi Zeyrek pankartı: Unutmayacağız!
9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının olduğu pankart CHP Genel Merkez Binası'na asıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Merkez Binası'na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının olduğu bir pankart asıldı.
"Unutmayacağız' yazan pankartta Ferdi Zeyrek ile cenazesine katılan binlerce Manisalının fotoğrafı yer alıyor.
Yaklaşık 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Haziran akşamı hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 10 Haziran'da son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek'in cenaze törenine binlerce Manisalı katılmıştı.