CHP Genel Merkezi'ne Gülşah Durbay'ın fotoğrafı asıldı
Vefatıyla milyonları yasa boğan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkezi'ne asıldı.
Tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafının yer aldığı pankart CHP Genel Merkez binasına asıldı.
Durbay'ın doğum tarihi ile sonsuzluk işareti yer alan pankarta "Acımız Tarifsiz" yazıldı.
Kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay dün hayata gözlerini yummuştu.
Durbay bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bugün son yolculuğuna uğurlanmıştı.
FERDİ ZEYREK'İN DE RESMİ ASILMIŞTI
CHP Genel Merkezi binasına 9 Haziran'da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de fotoğrafı asılmıştı. 48 yaşında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı pankartta "Unutmayacağız" ifadesi yer alıyordu.