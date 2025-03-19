Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Genel Merkezi'ne İmamoğlu pankartı: "Darbeye teslim olmayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken CHP Genel Merkez Binası'na pankart asıldı.

Güncel
  • 19.03.2025 22:43
  • Giriş: 19.03.2025 22:43
  • Güncelleme: 19.03.2025 22:48
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Merkezi'ne İmamoğlu pankartı: "Darbeye teslim olmayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken CHP Genel Merkez Binası'na pankart asıldı.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganının yazılı olduğu pankartta Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer alıyor.

Ayrıca pankartta "Darbeye teslim olmayız" yazıyor.

İmamoğlu 19 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreci "19 Mart Darbesi" olarak ifade etmişti.

Saraçhanede konuşan Özgür Özel: "Bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor"
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlunun ilk görüntüleri ortaya çıktı
BirGün'e Abone Ol