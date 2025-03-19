CHP Genel Merkezi'ne İmamoğlu pankartı: "Darbeye teslim olmayız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken CHP Genel Merkez Binası'na pankart asıldı.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganının yazılı olduğu pankartta Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer alıyor.

Ayrıca pankartta "Darbeye teslim olmayız" yazıyor.

İmamoğlu 19 Mart'ta sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, süreci "19 Mart Darbesi" olarak ifade etmişti.