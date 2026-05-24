CHP Genel Merkezi önünde bekleyenleri ezen aracın plakası sahte çıktı

CHP Genel Merkezi önünde bekleyenlerin üzerine sürülen ve bir kişiyi ezen aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Volkswagen marka araç, yolu kapatan yurttaşların arasına girerek bir kadına çarptı. Kadını savurarak ilerleyen araç, olay yerinden kaçtı.

PLAKA KAYITLARDA BAŞKA BİR ARACA AİT

Gazete Pencere’den Büşra Cebeci’nin haberine göre; olayın ardından aracın plakası üzerinden yapılan sorguda dikkat çekici bir çelişki ortaya çıktı. Görüntülerde Volkswagen marka araç üzerinde yer alan 06 FMC 298 plakasının, kayıtlarda BMW iX xDrive50 marka araca ait olduğu görüldü.

Sorguda, plakanın bağlı olduğu aracın 10 Mayıs 2024’te park halindeki bir araca çarpma olayına karıştığı bilgisi de yer aldı.

Aynı kayıtlarda aracın trafiğe çıkış tarihinin 25 Temmuz 2023 olduğu, son sahibinin şirket olarak göründüğü, son sahiplik süresinin ise 7 ay olduğu bilgisi yer aldı. Plaka geçmişinde plaka değişimi bulunduğu ve il değişikliklerinin İstanbul-Ankara-İstanbul şeklinde kayda geçtiği de görüldü.

SAHTE YA DA BAŞKA BİR ARACA AİT

Görüntülerdeki aracın Volkswagen, sorgu kayıtlarındaki aracın ise BMW çıkması, olayda kullanılan plakanın sahte ya da başka bir araca ait olabileceği, saldırının da planlı olduğu şüphesini gündeme getirdi. Sürücünün kimliği ve aracın gerçek sahibiyse ise halen belirlenemedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş çağrısının ardından düzenlenen etkinlik sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Siyah renkli bir araç, CHP'lilerin bulunduğu alana doğru ilerleyerek kalabalığın arasına daldı. Olay sırasında bir aracın çarpması sonucu genel merkez önünde bulunan bir kadın yaralandı. Sürücü ise kitleyi provoke ederek olayın ardından durmadı ve bölgeden hızla uzaklaştı.