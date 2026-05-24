CHP Genel Merkezi önünde polis ablukası: CHP'lilerin direnişi sürüyor!

CHP Genel Merkezi'nde hareketlilik gece saatlerinden itibaren arttı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, Genel Merkez'in boşaltılması için Emniyet'e başvurdu. Polis, tahliye için Genel Merkez'in önüne geldi. CHP'lilerin Genel Merkez'deki direnişi devam ediyor.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezinin tahliyesini talep etmesinin ardından CHP örgütleri, dün gece saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaptı.

Çağrının ardından genel merkez çevresinde hareketlilik yaşanırken, parti bahçesine otobüslerin çekildiği görüldü. Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Sabah saatlerine doğru çok sayıda CHP milletvekili, Parti Meclisi üyesi, il ve ilçe başkanı genel merkez binasına geldi.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada CHP Genel Merkez önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın kişiler ile Genel Merkez'de nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer, Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen kişileri Genel Merkez'den uzaklaştırdı.

Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bazı partililer CHP Genel Merkezi önüne geldi



Grup ile parti binası önünde bulunanlar arasında arbede çıktıhttps://t.co/zm7VW1HzdY pic.twitter.com/T7br9hxbHg — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 24, 2026

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN EMNİYET'E DİLEKÇE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, delegelerin seçtiği Özgür Özel yönetiminin genel merkezi terk etmemesi nedeniyle polise başvurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe veren Çelik, 'gerekli işlemlerin yapılmasını' talep etti.

Ankara Valiliği de başvuru üzerine CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

POLİS SAYISI ARTIRILDI

Saat 09.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önündeki çevik kuvvet polisi sayısı artırıldı.

Bazı polislerin elinde demir kesmekte kullanılan aletler olduğu görüldü.

GENEL MERKEZ'DE ÖNLEM

Genel Merkez'de nöbet tutan partililer de olası müdahaleye karşı çeşitli önlemler aldı. Partinin giriş kapıları önüne parti otobüsleri yerleştirildi. Giriş kapıları, banklar ve beton saksılarla kapatıldı, katlar arası geçişlerde sınırlama getirildi. Kapılara yerleştirilen banklar, plastik kelepçelerle birbirine kilitlendi.

Ayrıca binanın farklı noktalarındaki kapılar da beton saksılarla kapatıldı, bina içine de akordiyon barikatlar yerleştirildi.

MURAT EMİR: YİNE DENERLERSE YİNE PÜSKÜRTÜRÜZ Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz" diye konuştu. Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti: "Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine "Parti Meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı" denildi.

"Kemal Bey ile yapılan görüşmede ikişer isim görüşmeye katılsın diye kararlaştırdık" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz Suat Özçağdaş ve Murat Emir'i temsilci olarak seçtik. Kemal Bey grubu adına da Mahir Polat ile Orhan Sarıbal bugün saat 14.00'de bir araya geleceklerdi ve neler yapılabileceğini, partinin ne zaman kurultaya götürülebileceğini görüşmek için toplanacaklardı" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları anlattı: "Fakat bugün sabah 07.00'den itibaren bir baktık ki Genel Merkezimizin önüne birtakım silahlı ve bıçaklı olduğunu tahmin ettiğimiz CHP'li olmayan insanlar gelmeye başladı. Arkadaşlarımız da elbette bu duruma karşı koymaya başladı. Bazılarının badigart olduğunu bildiğimiz bu isimlerle gençlerimizi karşı karşıya getirmemek için biz her şeyden önce arkadaşlarımızı böyle bir olaydan kurtarmaya çalışıyoruz."

KILIÇDAROĞLU: GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK

Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ GENEL MERKEZ'E SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ" CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara tepki gösterdi. Başarır, "Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, "Biz burada evimizdeyiz, evimizi korumaya çalışıyoruz. Ama biraz önce partimizin önünden mafya kılıklı bazı insanlar gövde gösterisi yaparak geçti. Başka bir zaman olsa her taraf polis olurdu; biz iki adım atsak TOMA gelir. Şimdi ise ortada tek bir polis yok. Mafya kılıklı insanlar parti basıyor. Bu görüntü, ülkeye yakışmadığı gibi hiçbir partiye de yakışmaz” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Cumhuriyeti kuran partinin kapısına yığdıkları mafyavari insanlarla olay çıkarmak istiyorlar. İçişleri Bakanı’na ulaşmaya çalışıyoruz, ancak şu ana kadar ulaşamadık. Eğer bu görüntülerden memnun değillerse, burada yaşanabilecek bir yaralanmadan ya da can kaybından rahatsız olacaklarsa bir an önce müdahale etmeliler” dedi. BirGün’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “CHP örgütleri olarak Genel Merkezimize yönelik herhangi bir müdahale için hazır bekliyoruz. Partimizi kimseye teslim etmeyiz” dedi.

DENİZ DEMİR'E TEPKİ

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP Milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililerle konuştu. “Kavga etmeye değil, uzlaşmaya geldiklerini” söyleyen Demir’e, partililer “Sarayla iş birliği içindesiniz” diyerek tepki gösterdi.

"ERDOĞAN’I YENİDEN KOLTUĞA OTURTACAKSINIZ"

CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, genel merkez önünde bekleyen ve Kılıçdaroğlu’na yakın olarak nitelendirilen milletvekillerine tepki gösterdi. Kayışoğlu, milletvekillerine yönelik, “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız” ifadelerini kullandı.