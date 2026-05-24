CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi: “Mafya kılıklı insanlar parti basıyor”

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti genel merkezinin tahliyesini talep ettiği iddiasının ardından CHP örgütleri, dün gece saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne çağrı yaptı.

Çağrının ardından genel merkez çevresinde hareketlilik yaşanırken, parti bahçesine otobüslerin çekildiği görüldü.

BirGün’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “CHP örgütleri olarak genel merkezimize yönelik herhangi bir müdahale için hazır bekliyoruz. Partimizi kimseye teslim etmeyiz” dedi.

Sabah saatlerine doğru çok sayıda CHP milletvekili, Parti Meclisi üyesi, il ve ilçe başkanı genel merkez binasına geldi.

CHP’liler, “Genel merkezin tahliyesi” kararının tebliği için genel merkeze gelineceğini söyledi.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada CHP Genel Merkez önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada partililer Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen partilileri genel merkezden uzaklaştırdı.

"HERKESİ GENEL MERKEZE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yaşananlara tepki gösterdi. Başarır, "Yaşananları görüyorsunuz. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara’ya, Ankara örgütüne ve herkese sesleniyorum; sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Burada ne olduğu belirsiz, silahlı insanlarla geliyorlar. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, "Biz burada evimizdeyiz, evimizi korumaya çalışıyoruz. Ama biraz önce partimizin önünden mafya kılıklı bazı insanlar gövde gösterisi yaparak geçti. Başka bir zaman olsa her taraf polis olurdu; biz iki adım atsak TOMA gelir. Şimdi ise ortada tek bir polis yok. Mafya kılıklı insanlar parti basıyor. Bu görüntü, ülkeye yakışmadığı gibi hiçbir partiye de yakışmaz” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Cumhuriyeti kuran partinin kapısına yığdıkları mafyavari insanlarla olay çıkarmak istiyorlar. İçişleri Bakanı’na ulaşmaya çalışıyoruz, ancak şu ana kadar ulaşamadık. Eğer bu görüntülerden memnun değillerse, burada yaşanabilecek bir yaralanmadan ya da can kaybından rahatsız olacaklarsa bir an önce müdahale etmeliler.” dedi.

DENİZ DEMİR'E TEPKİ

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden CHP milletvekili Deniz Demir, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililerle konuştu. “Kavga etmeye değil, uzlaşmaya geldiklerini” söyleyen Demir’e, partililer “Sarayla iş birliği içindesiniz” diyerek tepki gösterdi.

"ERDOĞAN’I YENİDEN KOLTUĞA OTURTACAKSINIZ"

CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, genel merkez önünde bekleyen ve Kılıçdaroğlu’na yakın olarak nitelendirilen milletvekillerine tepki gösterdi. Kayışoğlu, milletvekillerine yönelik, “Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden koltuğa oturtacaksınız” ifadelerini kullandı.

POLİS SAYISI ARTIRILDI

Saat 09.00 sularında CHP Genel Merkezi önündeki çevik kuvvet polisi sayısı artırıldı. Bazı polislerin elinde demir kesmekte kullanılan aletler olduğu görüldü.

Devam edecek...