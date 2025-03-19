CHP Genel Merkezi’nde kriz masası: Toplumun öfkesi sokağa taşınacak

CHP Genel Merkezi’nin idari MYK üyelerinden oluşan bir kriz merkezi gibi kullanılacağı belirtilerek, “Süreç uzun ve dinamik. Adımlarımızı sağlam atacak, hukuksuzluklara karşı toplumsal muhalefetle birlikte hareket edeceğiz” denildi.

CHP’de, 23 Mart’ta gerçekleştirilen ön seçimin her koşulda tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı. CHP üyesi olmayanların da destek için sandığa davet edileceği kaydedildi.

“GENEL MERKEZİ BOŞ BIRAKMAYIN”

CHP milletvekillerinin bazılarının İstanbul’da, bazılarının ise Ankara’da kalacağı bildirildi. CHP yöneticilerine, “Genel Merkezi bir saniye bile boş bırakmayın” uyarısı yapıldı. İdari MYK’nin süreç tamamlanana kadar Genel Merkez’de yoğun mesai yapacağı ifade edildi.

“ANKARA’DAN AYRILMAYIN”

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kapalı toplantıda milletvekilleri, “Cuma gününe kadar Ankara’dan ayrılmayın” denilerek uyarıldı. Yalnızca hukukçu milletvekilleri ile İstanbul milletvekillerinin İstanbul’a gitmesi istendi. Kapalı toplantıda öte yandan, sine-i millet ve kitlesel mitingler de dahil olmak üzere bir dizi öneri sunuldu. Önerilerin, idari MYK üyelerince değerlendirileceği aktarıldı.

CHP’nin yol haritasında, toplumun hukuksuzluğa karşı öfkesini örgütleyecek kitlesel mitingler de yer bulundu. Bu kapsamda özellikle kent merkezlerinde her gün büyük halk buluşmaları gerçekleştirileceği dile getirildi.

CHP TBMM Grubu’nun, Meclis çalışmalarına devam edeceği ve tepkilerini Meclis gündemine de taşıyacağı anlatıldı.

MANSUR YAVAŞ’IN İSTANBUL KARARI

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da İstanbul’da olacak. Bazı Ankara ilçe belediye başkanları da İstanbul’a İmamoğlu’na desteğe gidecek.