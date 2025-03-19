CHP Genel Merkezi’nde olağanüstü hal: CHP’nin değil, Türkiye’nin meselesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, İstanbul’a gitti. CHP Genel Merkezi’nde ise bazı MYK üyelerinin katılımıyla sürece yönelik dar kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi’nde bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP MYK üyeleri, “Demokrasiyi ve hukuku askıya alan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Bu yalnızca CHP’nin değil, tüm Türkiye’nin meselesidir” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin, operasyonlara yönelik süreci, Ankara’dan yöneteceği bildirildi. İBB ve İmamoğlu’na yönelik hukuki saldırıların Cumhuriyet’i hedef aldığını savunan CHP’liler, “Genel Merkezi de Ekrem Bey’in tutulduğu Vatan Emniyeti’ni de terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

HUKUK AYAKLAR ALTINDA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de dayanışma çağrısında bulundu.

Tüm hukuk kurallarını ayaklar altına alan iktidarın, “Her şeyi yapabileceğini” kaydeden Taşcıer, “23 Mart’ta gerçekleştireceğimiz ön seçime, CHP üyesi olmayanları da dayanışma için sandığa bekliyoruz. Bir partiyi aşan, olağanüstü bir süreç yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE EYLEM

CHP TBMM Grubu da Genel Kurul’un açılış saati 14.00 itibarıyla eylem gerçekleştirilecek. Edinilen bilgiye göre, CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulu’nun çalışmasını engelleyecek. Eylemin ardından TBMM Genel Kurulu’nun kapanması ile bazı milletvekilleri İstanbul’a hareket edecek.

CHP Ankara İl Örgütü de saat 14.00’te CHP Genel Merkezi önünde bir araya gelecek. İmamoğlu’nun gözaltına alınması, CHP Genel Merkezi önünden protesto edilecek.