CHP Genel Merkezi’ne Gülşah Durbay fotoğrafı asıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkez binasına asıldı.

  • 15.12.2025 23:26
  • Giriş: 15.12.2025 23:26
  • Güncelleme: 15.12.2025 23:26
Kaynak: ANKA
(ANKARA)-Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkez binasına asıldı.

37 yaşında kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken, çoklu organ yetmezliği sonucu Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Acımız tarifsiz” yazılan ankart CHP Genel Merkez binasına asıldı.

