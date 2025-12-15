CHP Genel Merkezi’ne Gülşah Durbay fotoğrafı asıldı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkez binasına asıldı.
Kaynak: ANKA
(ANKARA)-Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafı CHP Genel Merkez binasına asıldı.
37 yaşında kolon kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi görürken, çoklu organ yetmezliği sonucu Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Acımız tarifsiz” yazılan ankart CHP Genel Merkez binasına asıldı.