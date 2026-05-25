CHP Genel Merkezi’ne yürüyen grupta dikkat çeken isimler: ABK davası sanığı ile Erdoğan destekçisi de katılmış!

CHP Genel Merkezi'nin dün polis zoruyla tahliye edilmesinden önce yürüyüş düzenleyen kimliği belirsiz bir gruba ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Mahkemenin CHP'ye yönelik kurultay davasında mutlak butlan vermesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevine getirilmesine ilişkin gelişmeler sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Ankara İl emniyet Müdürlüğü'ne 2. kez başvuru yaptı. Başvurunun ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Bina polis ablukasına alındı.

"BİZ ONLARLA BERABER GELMEDİK"

Kimliği belirsiz kalabalık bir grup, Genel Merkez önüne yürüdü. Ardından binaya girmeye çalıştı. Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindekiler söz konusu grubun 'mafyatik tipler' olduğunu ifade etti.

Kalabalık gruba ilişkin dikkat çeken bilgiler iddialar kamuoyuna yansırken gazeteci İsmail Saymaz, grubun arasında bulunan bir isme dikkat çekti.

Saymaz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e Genel Merkez önüne gelen kişilerin kim olduğunu sorduğunu belirterek, Adıgüzel’in "Biz onlarla beraber gelmedik. Biz dört beş milletvekili karar verdik, oraya gittik. Onlar da oradaydı" dediğini aktardı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE ODASI VARDI

Yürüyüşte yer alanlardan birinin Ramazan Kubat olduğunu söyleyen Saymaz, Kubat’ın Kılıçdaroğlu döneminde CHP Genel Merkezi’nde odası olduğunu belirtti.

Saymaz, "Ramazan Kubat Kılıçdaroğlu döneminde danışman payesi verilmiş kişilerden biriydi. Eski ülkücü olması itibarıyla Genel Merkez’de kendilerine oda tahsis edilmişti. Kılıçdaroğlu kurultayı kaybedince o da binadan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDE YATMIŞTI

Saymaz, Kubat’ın son yıllarda CHP ile bir bağının kalmadığını da savundu. 2023 yılında Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Kubat, Ayhan Bora Kaplan (ABK) davasından geçen yıl birkaç ay cezaevinde kalmıştı.

Grupta dikkat çeken başka isimlerde bulunuyor. Saymaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçisi, aynı zamanda geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretler eden Zahir Gökalp'in ve işlettiği eğlence mekanının bodyguardlarının grupta bulunduğunu söyledi.

İYİ PARTİ'YE YAKIN İSİM DE VAR

Bir diğer kişi ise Kuşçu Veli olarak bilinen İYİ Parti'ye yakın Veli Reşat Kayalı'nın olduğu ifade edildi.

Saymaz'ın sözleri şöyle:

"Kalabalıkta yer alan bir diğer isim Zahir Gökalp. Erdoğan destekçisi, aynı zamanda geçmişte Kılıçdaroğlu'na hakaretler etmiş biri. Yeraltı dünyasında bağları olduğunu anladığımız biri. Yalnız kendi gelmemiş, işlettiği eğlence mekanının bodyguardlarını da getirmiş. Bir diğeri de Kuşçu Veli diye bilinen Veli Reşat Kayalı. O da İYİ Parti'ye yakın biri."