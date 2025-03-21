CHP Genel Sekreteri Böke: 19 Mart bir siyasi darbedir

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kameraların karşısına geçti. Önceden planlanan toplantının asıl gündeminin 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçim olduğunu kaydeden Böke, “Bugün, 23 Mart daha da anlamlı bir hale geldi” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin, oldukça karanlık ve zorlu günlerden geçtiğinin altını çizen Böke, “Çoktan tükenmiş olan siyasi ömrünü uzatmak için tüm ülkeye zarar vermeyi göze alan bir iktidar ile karşı karşıyayız. 19 Mart, bir darbedir” diye konuştu.

“HALKIN İRADESİNE SALDIRI”

İktidarın, İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’nin iradesini hedef aldığını söyleyen Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hedef aldığı kişi ile zamanlaması ile neyi amaçladığı açık olan bir darbe bu. Bu saldırı, Erdoğan’ı sandıkta dört kez yenmiş, beşindi kez yenmeye hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı, bir sonraki Cumhurbaşkanı’na yönelik bir saldırıdır. Bu saldırı, milli iradeye yönelik bir saldırıdır. İmamoğlu’nun 35 sene önce aldığı diplomasını iptal eden iktidar bu ülkeye, ‘Bu ülkede hiç kimsenin belgesinin geçerliliği yoktur’ diyor.”

UMUT VE KARARLILIK VURGUSU

İktidarın hukuksuz uygulamalarının toplumda, “İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmaması için yapılıyor” şeklinde algılandığının altını çizen Böke, “Evet koşullar ağır, saldırı büyük ama burada umut var, kararlılık var” ifadesini kullandı. CHP’li Böke, “Otoriterliğin bittiği, demokrasinin kurulduğu günün sözünü milyonlar birlikte veriyor” diyerek tüm Türkiye’ye dayanışma çağrısında bulundu.

DAYANIŞMA SANDIKLARI

19 Mart’ta İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’ye günde 20 bin yeni üyelik başvurusu yapıldığını vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

“Üye olmayı beklemeden dayanışma gösteren milyonların sözü de bize ulaşıyor. 23 Mart’ta her bir seçim sandığının yanına, üye olmayan yurttaşların dayanışma göstereceği dayanışma sandıkları kuracağız. Hepimizin evinin yanı başında, hayatın tam içinde, ulaşabileceğimiz sandıklar, tüm yurttaşlarımızı bekliyor. 1 milyon 750 binlik CHP üyelerine milyonlar eşlik etmeye hazırlar. İktidar yolculuğumuz başlıyor. Pazar günü yapılacak seçim bir başlangıç olacak. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 23 Mart’ta sandıklarda buluşmak dileğiyle.”