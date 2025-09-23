CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş: “Bu çevre katliamına artık son verilmeli”

AKP Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Giresun’daki madenin kimyasal atık havuzu yağmurun etkisiyle taştı. Kimyasal atıklar toprağa ve dereye karıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, çevre felaketinin yalandığı köyü ziyaret etti. Işık Gezmiş, “Alagöz Madenciliğe ait maden şirketinin kimyasal atıklarının havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Milletvekili Işık Gezmiş, “Hafta sonu Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel felaketiyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini sunarak, maden şirketine ait atık havuzlarının taşarak kimyasal atıkların dereye, toprağa ve havaya karıştığını” söyledi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, “Bu çevre katliamına artık son verilmeli” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu şirketle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’na defalarca yazılı soru önergeleri verdiğini ve TBMM’de konuşma yaptığını hatırlatan Milletvekili Işık Gezmiş, “Bu önergelerde madenin çevreyi ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladım. Ancak ağır metaller üreten bu şirket Giresun’u zehirlemeye devam ediyor. Bu çevre katliamına izin vermeyeceğiz.

'MADEN ATIKLARININ KOKUSU KÖYDEN HİSSEDİLİYOR'

İlgili bakanlıklara verdiğim önergelerde de dile getirdiğim gibi, bir kez daha vurguluyorum; yetkililer sorumlulukları gereği bu şirketin faaliyetlerini denetlemeli, bu şekliyle faaliyetlerine devam etmesine izin verilmemeli. Mevcut maden atık havuzu gelen yağmur suyu ile taşıyor ve ormana, dere yatağına karışıyor. Dere yatağındaki maden atıklarının kokusu köyden hissediliyor. Yağmurla birlikte dereye karışan atıklar, denize ulaşıyor, dolayısıyla Karadeniz’e dökülüyor. Bugüne kadar maden şirketine bu ihlalleri nedeniyle defalarca ceza yazıldı ama vahşi madencilik faaliyetleri ne yazık ki devam ediyor.

'ZEHİRLİ ATIKLAR YAŞAMI YOK EDİYOR'

Bu köyde en az 500 vatandaşımız yaşıyor, yaz mevsimlerinde gelen gurbetçilerle bu sayı çok daha fazlalaşıyor. Zehirli atıklar yalnızca insanlara değil; hayvanlara, ağaçlara ve tüm canlılara zarar veriyor, yaşamı yok ediyor. Maden şirketinin olduğu bölgede anıt ağaçlardan oluşan ormanlık alan da bu durumdan büyük zarar görüyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek; suyumuzun, havamızın ve toprağımızın daha fazla kirletilmesine izin verilmesini engellemeliler.”