CHP Gölge İçişleri Bakanı: İstihbarat zafiyeti var

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir grup gazeteciyle bir araya geldi. TUSAŞ’a yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan, güvenlik zafiyetine dikkati çekti.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan, Kazan’da gerçekleştirilen terör saldırısında yaşananların güvenlik zafiyetini ortaya koyduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin Ankara’ya başka bir şehirden gelme ihtimalinin altını çizen Bakan, “Önleyici istihbarat yapılmadığı, tedbir alınmadığı görülüyor” diye konuştu.

AÇIK BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ

Bakan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da önleyici istihbarat noktasında zafiyet gösterdiğini vurguladı. TUSAŞ’a saldıranların ticari bir taksiyle saldırının gerçekleştiği bölgeye gittiğine dikkati çeken Bakan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin kalbine, uzun namlulu silahlarla ve el bombalarıyla gelip, terör eylemini gerçekleştirdiler. Saldırıdan sonra, ‘PKK üyesi oldukları ortaya çıktı’ denildi. Bu, yüz tanıma sistemlerinde kayıtları olduğuna da işaret eder. Bu kişilerin TUSAŞ’ın önüne gelene kadar fark edilmeleri gerekiyordu. Bu yönüyle açık bir güvenlik zafiyeti olduğu ortada.”

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

CHP’li Bakan, TUSAŞ’ın korunmasında da bir güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. TUSAŞ gibi bir kurumun özel güvenliklerle korunmasını eleştirdiğini dile getiren Bakan, “Böylesine kritik önemi bulunan bir kurumun özel güvenliklere teslim edilmesinin dünyada örneği yok” dedi.

TUSAŞ DAHA İYİ KORUNMALI

TUSAŞ’ın yüksek güvenlik önlemleriyle korunması gerektiğini belirten Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurumun önüne kademeli bariyerler kurulmalı. Özel eğitimli güvenlik güçleri bulunmalı. Bu kişilerin terör saldırılarına karşı eğitimle olması gerekiyor. TUSAŞ korumaları, gerektiğinde TSK ile koordineli olabilmeli, iletişim kurabilmeli. Saldırı olduğunda hızlı refleks gösterebilmeleri gerekiyor.”