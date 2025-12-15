CHP gölge kabine listesinde kimler var? Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu açıklandı

CHP’de yeni dönemin yol haritasını şekillendirecek gölge kabine netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından oluşturulan yeni yönetim yapısı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) çatısı altında görev yapacak Yürütme Kurulu’nda yer alan isimleri kamuoyuyla paylaştı. Peki CHP gölge kabine listesinde kimler var, hangi isim hangi politika alanından sorumlu olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

CHP’DE GÖLGE KABİNE NASIL OLUŞTURULDU?

CHP’de gölge kabine, 39’uncu Olağan Kurultay’da delegeler tarafından seçilen yeni kadronun ardından oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında şekillendi. Parti programını ve politika başlıklarını Türkiye genelinde anlatmak amacıyla kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, bu sürecin ana koordinasyon merkezi olarak belirlendi.

Bu yapı kapsamında oluşturulan CAO Yürütme Kurulu, parti tüzüğüne uygun biçimde hem parti içinden hem de parti meclisi üyesi veya milletvekili olmayan isimlerden oluştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ YÜRÜTME KURULU’NDA KİMLER YER ALIYOR?

CHP gölge kabinesinin çekirdeğini oluşturan CAO Yürütme Kurulu’nda dikkat çeken iki isim, parti dışından gelen uzman kadrolar oldu. Emekli Koramiral Atilla Kezek ve Sencer Solakoğlu, bu kapsamda Yürütme Kurulu’na dahil edildi.

Yürütme Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında iki haftada bir toplanacak. Toplantılara CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak.

CHP GÖLGE KABİNE ÜYELERİ VE GÖREV ALANLARI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görev yapacak CHP gölge kabine üyeleri ve sorumluluk alanları şu şekilde belirlendi:

Politika Alanı Başkan Adalet Şule Özsoy Boyunsuz Aile ve Sosyal Hizmetler Aylin Nazlıaka Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gamze Taşcıer Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Seyit Torun Dışişleri Ömer Kaya Türkmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Ümit Özlale Gençlik ve Spor Sevgi Kılıç Hazine ve Maliye Kerim Rota İçişleri Murat Bakan Kültür ve Turizm Seda Kaya Ösen Millî Eğitim Suat Özçağdaş Millî Savunma Atilla Kezek Sağlık Kayıhan Pala Sanayi ve Teknoloji Yalçın Karatepe Tarım ve Orman Sencer Solakoğlu Ticaret Emre Kartaloğlu Ulaştırma ve Altyapı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Barış Övgün

KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ KİMLER?

CAO’nun politika üretim süreçlerini ve idari yapısını koordine etmek amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu da belirlendi. Kurulda yer alan isimler şunlar:

Bülent Tezcan – Genel Koordinatör

– Genel Koordinatör Emine Uçak

Ece Güner

CAO YÜRÜTME KURULU İLK TOPLANTISINI NE ZAMAN YAPACAK?

CHP gölge kabinesinin ilk resmi toplantısı, 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde gerçekleştirilecek.

CHP gölge kabine nedir?

CHP gölge kabine, iktidar alternatifi olarak parti politikalarını hazırlayan ve kamuoyuna sunan politika kurulları bütünüdür.

CHP gölge kabinesinde kaç isim yer alıyor?

Gölge kabine kapsamında 18 politika kurulu başkanı görev yapıyor.

CHP gölge kabinesinde parti dışından isim var mı?

Evet. Atilla Kezek ve Sencer Solakoğlu parti meclisi üyesi veya milletvekili olmayan isimler olarak yer alıyor.

CAO Yürütme Kurulu kim tarafından yönetiliyor?

Kurul, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanıyor.

CHP gölge kabinesi ne amaçla kuruldu?

Parti programını sahaya taşımak, politika üretmek ve iktidar alternatifi oluşturmak amacıyla kuruldu.

CHP’DE YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI NETLEŞTİ

CHP gölge kabine listesi, partinin yeni dönemde izleyeceği siyasi ve politik hattın önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çatısı altında oluşturulan bu yapı, hem uzman isimleri hem de deneyimli siyasetçileri bir araya getirerek CHP’nin iktidar iddiasını kurumsal bir zemine taşımayı hedefliyor.