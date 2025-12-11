CHP gölge kabineyi kuruyor

28-29-30 Kasım’da gerçekleştirilen 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini belirleyen CHP’de sıra, gölge kabineye geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde çalışacak gölge kabine üyelerinin, 12-13 Aralık tarihlerinde açıklanacağı öğrenildi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel, PM ve MYK’nin ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerini de 12-13 Kasım’da belirleyecek. CHP’deki gölge kabine uygulaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde kurumsallaştırılacak. Ofiste, ekonomi, adalet, eğitim ve dış politika gibi temel alanlarda politika kurulları oluşturulacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki kurulların toplantılarına da başkanlık edecek.

POLİTİKA ÜRETİLECEK

Ofislerde çalışacak gölge bakanların kendi çalışma ekipleri olacak. Özel, aday ofisi için parti dışından alanında uzman isimleri de görevlendirecek. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, “Parti Programı’nı hükümet programına çevirmek” için çalışmalar yürütecek. Türkiye’nin en temel alanlarına yönelik, “Tespit ve çözüm” politikaları üretecek ofisler, çalışmalarını kamuoyuna da anlatacak. CHP’liler göre ofis bünyesindeki ekipler, “CHP, AKP’nin gündemine sıkıştı” eleştirilerini boşa çıkartarak halka doğrudan temas eden ve “CHP’nin iktidar iddiasını ortaya koyan politikalara” imza atacak.

CHP kaynaklarına göre, partinin gölge kabinesinde görevlendirilen isimler, “Güncel siyasi kaostan uzak, kendi alanlarında çalışmalar” gerçekleştirecek. Özel, gölge kabinesindeki isimlerin yarısına yakınını değiştirecek. CHP kurmaylarından edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu gölge bakan Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Suat Özçağdaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sorumlu Gamze Taşcıer, “Temel sorunları gündeme taşıyan önemli çalışmaları” gerekçesiyle yerlerini koruyacak.

***

İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri’ye gitti. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan buradan ayrıldı. Özel saat 11.00 sıralarında Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giriş yaptı. Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından Özel, açıklama yapmadan ayrıldı.