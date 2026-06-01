CHP Grubu'ndan Meclis Başkanlığı'na 'Grup Toplantısı' başvurusu

CHP Meclis Grubu, yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Yapılan başvuruda, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı ve Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da zaten. CHP Grubu burada. Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla grup toplantısı yapabilir. 13.30’daki Grup Toplantısı ilan edildiği gibi yarın yapılacak" ifadelerini kullandı.

CHP’nin başına mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla milletvekillerine gönderilen yazıda, Grup Toplantısı'nın tarihinin henüz belirlenmediği belirtilirken, “Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” denilmişti.