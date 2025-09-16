CHP Grubu ret oyu verdi, Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını erteledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde meclis toplantısı, yaşanan tartışmalar dolayısıyla ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci toplantısının ikinci oturumu, Özlem Çerçioğlu başkanlığında belediye meclis salonunda başladı.

Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesi oylanırken Çerçioğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel arasında tartışma çıktı.

CHP Grubu, Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı'nın yapımıyla ilgili kredi talebi, Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları, kırsal mahallelerin yollarının yapımı gibi bazı gündem maddelerine ret oyu verdi.

Bunun üzerine Çerçioğlu, "'Yeni Dörtyol'a köprülü kavşak yapacağız' diyoruz 'komisyonda görüşülmesin' diyorlar. Biz niçin buradayız, hizmet için buradayız. Reddeden sizlersiniz" ifadesini kullandı.

14 EKİM SALI GÜNÜNE ERTELENDİ

Çerçioğlu, kendisi ve tüm meclisin hizmet etmek için görevde olduğunu söyledi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Çerçioğlu, bu şartlarda meclis toplantısı yapamayacağını belirterek, oturumu 14 Ekim Salı gününe erteledi.

AKP Grup Sözcüsü Nuri Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li meclis üyelerinin Aydın'a gelmesi gereken hizmetlere karşı çıktığını öne sürdü..

Partisinin il binası önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ise sükunet içinde durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel de toplantı boyunca Çerçioğlu'nun kendisine söz vermediğini ifade etti.