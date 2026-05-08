CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Burcu Köksal açıklaması: Gördüğünüz her yerde protesto edin; bu sokaklarda yürütmeyin

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Üzülmeyin, moralinizi bozmayın. Sakın korkmayın. Dalları budanan ağaç daha çabuk uzar, büyür ve güçlü dallar çıkar." dedi.

Başarır, Afyonkarahisar Belediye binası önünde, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen "Afyon'un İradesine Sahip Çıkıyoruz" programına katıldı.

Başarır, burada yaptığı konuşmada, grup başkanvekilliği koltuğunda, önceden belediye başkanı olarak seçilen Burcu Köksal'ın da olduğunu söyledi.

Bu koltukta İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Özgür Özel, Altan Öymen ve Hikmet Çetin'in de olduğunu anımsatan Başarır, şöyle konuştu:

"Neden, bunu söylüyorum? Bu koltuk bizim için her koltuktan kıymetli ve onurlu. Bu koltukta oturanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu, ilkelerini, onurunu korumak zorundadır. Bu koltukta oturanlar yarın başka bir koltuğa ve makama geçtiğinde ona göre şekil almaz. Bu topraklar kadim topraklar. Büyük Taarruz'un başladığı topraklar. Emperyal güçlere 'defol' diyen topraklar. Düşmanı denize döken, yok eden ve kazıyan topraklar. Bu topraklardan yetişen siyasetçiler karakterli ve onurlu olmalı. Her şeyden önce Afyonkarahisar halkına, Kocatepe'ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır ve yaraşır olmalı."

-"SİZE TESLİM EDİLEN İRADEYE İHANET ETTİ"

Başarır, Burcu Köksal'dan "kimden korktuğunu" ve "kimin tehdit ettiğini" söylemesini istedi.

Siyasetin cesurları ve direnenleri yazdığını dile getiren Başarır, "Bu topraklarda, Kocatepe'de bu millet direne direne kazandı. Eğilmedi, korkmadı, sinmedi. Afyon halkından isteğimiz şudur; Artık bizim ve sizin için de böyle bir belediye başkanı yok. Onu Afyon halkı, Allah affetsin. Ama affedilmeyecek bir suç işledi. Size teslim edilen iradeye ihanet etti. O yüzden hepinize oy ve irade borçlu. Onu gördüğünüz her yerde protesto edin. Bu sokaklarda yürütmeyin. O Kocatepe'nin ruhuna yakışır bir belediye başkanı değil arkadaşlar." dedi.

Başarır, CHP'de yaprak dökümünün değil mıntıka temizliğinin başladığını ifade etti.

Dimdik ayakta olduklarını belirten Başarır, "Çünkü biz aldığımız bir oyun da oturduğumuz koltuğun da bize verilen görevin de namus şeref olduğunun bilincindeyiz. Üzülmeyin, moralinizi bozmayın. Sakın korkmayın. Dalları budanan ağaç daha çabuk uzar, büyür ve güçlü dallar çıkar. Biz kazanacağız. Bu ülkeye hürriyeti, demokrasiyi, adaleti, adil bir bölüşümü getireceğiz. Bunu hep beraber yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz de katıldı.