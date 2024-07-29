CHP Grup Başkanvekili Emir’den iktidara: "Sorunları çözmeden nereye gidiyorsunuz?"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis Genel Kurulu’nda iktidar sıralarına, “Beyler nereye gidiyorsunuz, hangi sorunu çözdünüz de gidiyorsunuz? Emeklilere 12 bin 500 lira vermeyi çözüm mü sayıyorsunuz?” diye seslendi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurul görüşmelerinde iktidara seslenerek ülkedeki sorunları çözmeden “Nereye gidiyorsunuz?” sorusunu sordu.

Emir ayrıca, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Saddam Hüseyin” benzetmesine “Cumhurbaşkanını Saddam’a benzetecek kadar şirazesi kaymış sözleri asla kabul etmiyoruz. Ancak dış politika, iç politikaya malzeme için değil, milli çıkarlarımız için yapılır” dedi.

Emir'in açıklamaları şöyle:

"ASGARİ ÜCRETE ZAM MI YAPTINIZ, NEREYE GİDİYORSUNUZ?"

“Beyler nereye gidiyorsunuz, hangi sorunu çözdünüz de gidiyorsunuz? Emeklilere 12 bin 500 lira vermeyi çözüm mü sayıyorsunuz? Açlık sınırı 20 bin lira, nereye gidiyorsunuz, Asgari ücrete zam yaptınız mı? Kendi enflasyonunuz yüzde 70, asgari ücret 17 bin lirada kaldı, bunu çözmeden nereye gidiyorsunuz? Daha geçen gün İzmir’de 2 vatandaşımız yaşamını yitirdi. ‘Gelin nereye kadar gidiyorsa araştıralım’ dedik, bu sorunu çözelim dedik. Bir daha kimse bu şekilde ölmesin dedik. 21. yüzyıl Türkiye’sine yakışmıyor dedik. Bunu bile araştırmadınız. Bunu araştırmadan nereye gidiyorsunuz?

1 milyon atanmayan öğretmen var, bu sorunu çözmediniz, kılınızı kıpırdatmadınız, çözmeden nereye gidiyorsunuz? Bu neyin tatilidir ve gerçekten bu Meclisin halkın gündemi ile uğraşmasının zamanı gelmiştir, bundan sonra da mücadelenin verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

"DIŞ POLİTİKA HAMASET İÇİN YAPILMAZ"

İsrail Dışişleri Bakanı’nın sayın Cumhurbaşkanını Saddam’a benzetecek kadar şirazesi kaymış sözlerini asla kabul etmiyoruz. Biz elbette cumhuriyetimizin, devletimizin, ülkemizin ve Cumhurbaşkanımızın da yurt dışında böylesine ithamlara maruz kalmasından son derece rahatsızız ve devletimizin yanında durmayı bir görev biliriz. Ancak doğruları bu meclisin çatısı altında söylemek de bizim temel görevimizdir.

Bir defa sayın cumhurbaşkanı bunu nerede söylüyor, Rize AKP İl Başkanlığı'nda söylüyor bu olacak şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin dış politikası ile ilgili hem de hangi ülkeye nasıl gireceğimizle ilgili son derece kritik, son derece hassas bir politika açıklamasını il başkanlığında yapmamalı. Dış politika ulu orta konuşulacak bir şey değildir, dış politika iç politikaya malzeme yapmak için yapılmaz. Dış politika hamaset için yapılmaz, dış politika partimizin oyları artsın diye yapılmaz. Dış politika ‘bizim seçmenlerimiz bizi alkışlasın’ diye yapılmaz ancak ve ancak milli çıkarlarımız için yapılır. Eğer gerçekten İsrail ile AKP iktidarının bir sorunu var ise asıl yapması gereken önce küreciği gözden geçirmektir, bunu bekliyoruz. İncirlik’e ne yapıyorsunuz bunu bekliyoruz.

"İSRAİL'A GÖZ GÖRE GÖRE MALZEME İHRAÇ ETTİNİZ"

Siz milyonlarca dolarlık anlaşmayı İsrail’le yapmadık dediniz ama göz göre göre silah yapımında kullanılacak alt yapı yapımında kullanılacak malzemeleri ihraç ettiniz. Buna göz yumdunuz ve bunu yapanlar içerisinde AKP’li siyasetçiler olduğu apaçık ortaya çıktı. Bunlar için ne yaptınız? Dolayısıyla biz şunu biliyoruz, AKP ne zaman alanlara çıksa ne zaman meydan okusa ne zaman ‘ey!’ dese diğer eli ile mutlaka el sıkışıyordur ve muhtemeldir ki şu anda da İsrail ile de el sıkışıyordur. Dış politikanın ulu orta değil, daha ciddi daha dengeli daha ağırbaşlı yapılması gerektiğini bir kez daha söylemiş olalım.”