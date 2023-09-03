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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan ‘danışman’ tepkisi

CHP'deki danışman atamalarına bir tepki de Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, danışman atamalarının tüzük değişikliği ile düzenlenmesini istedi.

Siyaset
  • 03.09.2023 14:42
  • Giriş: 03.09.2023 14:42
  • Güncelleme: 03.09.2023 14:44
Kaynak: Haber Merkezi
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan ‘danışman’ tepkisi
Fotoğraf: DepoPhotos

Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına CHP içinden art arda tepkiler geliyor. Parti Meclisi üyeleri Gamze Taşçıer ve Gökçe Gökçen’in ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, paylaştığı mesajla atamayı eleştirdi.

X (Twitter) sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, tüzük değişikliği ile danışman atamalarının düzenlenmesini talep etti.

Günaydın, şunları yazdı:

"Partinin ilk demokratik tüzük değişikliğinde, Genel Başkan’ın görevlendireceği danışmanlarda uzmanlık alanı ve liyakat zorunluluğuyla birlikte sayısal sınırlama; danışmanların parti ilke ve ideolojisi uyarınca Parti Meclisi onayından (30+1) geçirilme zorunluluğu getirilmelidir."

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