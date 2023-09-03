CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan ‘danışman’ tepkisi

CHP'deki danışman atamalarına bir tepki de Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, danışman atamalarının tüzük değişikliği ile düzenlenmesini istedi.

Siyaset 03.09.2023 14:42 Giriş: 03.09.2023 14:42

Güncelleme: 03.09.2023 14:44 Kaynak: Haber Merkezi

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