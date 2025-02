CHP Grup Başkanvekili Günaydın: "Kültür ve Turizm Bakanı gelip hesap vermedikten sonra o komisyonun anlamı ne?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, şunları dile getirdi:

"28 Şubat postmodern darbesi... Şunu açıkça söyleyelim: Klasik, konvansiyonel, modern, postmodern her türlü darbenin karşısındayız, askerden gelsin, sivilden gelsin her türlü darbenin karşısındayız, kendisini vesayeti tasfiye etmek için çalışan olarak gösterip de memlekette sivil darbeleri kuranların da karşısındayız. Bu memleket mutlaka demokrasiyi ve adaleti yeniden tesis edecek ve bu memleket yeniden barış içerisinde yaşayacak, bu umudumuzu her zamanki gibi taze tutuyoruz. Bir taraftan da 1 Mart 2003 tezkeresinin de hafta sonu itibarıyla yıl dönümü. Her gün buralarda antiemperyalizm nutukları atanlar, 100 bin Amerikan askerinin Türkiye sınırlarından içeriye girip, kimyasal silah bulma yalanıyla Amerika ve İngiltere'yle işbirliği içerisinde, 1 milyon Iraklı sivilin kanına ellerini bulaştırmasına yönelik tezkere 1 Mart 2003 günü bu Mecliste oylandı. Gencecik bir oda başkanı olarak Abdi İpekçi'de yani şurada Meclise 600, 700 metre mesafeden bağırıp duruyorduk 'Biraz yurtsever olun ve bu tezkereye 'hayır' deme onurunu gösterin.' Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki CHP Grubunun tümüyle, 2 partili Meclis'te AKP'den de bir kısım Bakanların ve milletvekillerinin de katkısıyla 1 Mart 2003 tezkeresi reddedildi. Ben, o tezkerenin reddedilmesine el kaldıran, CHP'den, AK Parti'den bütün milletvekillerini saygıyla anıyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Ancak şunu da söyleyelim ki o tezkereye AKP'den 'hayır' oyu kullanan bakanlar ve milletvekilleri bir daha siyaset yapma şansı bulamadılar. Demek ki antiemperyalizm nutukta değil, irade de olur bunun da altını çizmek lazım.

"EKONOMİDE HERKESİN AKLINI BAŞINA ALMASI LAZIM"

Bugünlerde ilginç gelişmeler oluyor ekonomi alanında. Türkiye'de geçen hafta verilere göre 58 milyar dolar döviz satıldı, buna karşılık dövizin hızı kesilemiyor. Merkez Bankası rezervleri tarihi zirveden geriye doğru döndü ve döviz tutulamıyor. Bir taraftan da borsa önemli ölçüde hız kaybediyor ve kan kaybediyor. Demek ki TÜSİAD başta olmak üzere hem sermaye sınıfına hem işçi sınıfına yönelik antidemokratik saldırılar Türkiye'de yalnızca hukuk devletini ve demokrasiyi katletmekle kalmıyor. Aynı zamanda yatırım ortamını da geri dönüşü zor olacak şekilde bozuyor. Herkesin aklını başına alması lazım.

CHP'Lİ MİLLETVELİLLERİ BOLU KARTALKAYA OTEL YANGINI KOMİSYONU'NU TERK ETTİ

78 yurttaşımız can verdi. Orada yangın sürerken görev yapan bilirkişileri korsan olmakla suçladınız. Sonradan bir bilirkişi raporu daha geldi, bu kürsülerden Bolu Belediyesi'ne saldırdınız ve herkes Bolu Belediyesi'nin burada bir dahlinin olmadığını söyledi. Bir tek asıl suçlu ortaya çıkartılamadı, Kültür ve Turizm Bakanı hala ortalıkta dolaşmaya devam ediyor. Bir Komisyon kurmuşuz, o Komisyona Kültür ve Turizm Bakanı gelip hesap vermedikten sonra, o Komisyonun anlamı ne? Dolayısıyla, arkadaşlarımız Türker Ateş, Sururi Çorabatır, Ednan Arslan, Süreyya Öneş Derici ve Cavit Arı bu şekilde Komisyon çalıştırmanın hiçbir öneminin olmadığını söyleyerek Komisyonu terk ettiler. Orada konuşma yapan Grup Başkan Vekilimiz Ali Mahir Başarır'ın da söylediği gibi, Kültür ve Turizm Bakanına yönelik 265 imza toplanmıştır gensoru için, 35 eksik imza vardır. Biz burada 35 vicdanlı milletvekili arıyoruz. Bu sayıyı 300'e çıkartalım ki buralarda bir gensoru faaliyeti ortaya konulabilsin ve Kültür ve Turizm Bakanı hiç olmazsa Meclise karşı öncelikle hesap versin, değilse, nutuklarla bu işler olmuyor.

"HİÇ OLMAZSA MECLİS'TE SAHTE PUSULA VERME UYGULAMASINDAN VAZGEÇİN"

Dün bir kere daha ortaya çıktı ki oylamalarda yapılan usulsüzlüklerin, sahtekarlıkların sonu gelmiyor. Biz artık 'Ayıp' demekten bıktık usandık, utanmaktan yorulduk, tuz koktu. Hiç olmazsa Meclis'te sahte pusula verme uygulamasından vazgeçin kardeşim! Milletin gözünün önünde ayıp oluyor."