CHP, grup toplantısını Silivri'de yapacak
CHP, her hafta Meclis'te düzenlediği grup toplantısını 1 Kasım'da (yarın) Silivri'de yapma kararı aldı. Toplantı öncesi, dün akşam saatlerinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ziyaret edilecek.
Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin gelişmeler sürüyor.
CHP, her hafta Meclis'te düzenlediği grup toplantısını, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e destek amacıyla grup toplantısını yarın Silivri Cezaevi’nde yapma kararı aldı.
Toplantı öncesi CHP'nin Silivri Cezaevi'nde bulunan Özer'i ziyaret edecek.
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma" iddiasıyla gözaltına alındı.
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Özer, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Özer, gece saatlerinde çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.