CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'le ilgili tartışma sürerken CHP'den yeni adım geldi.

HalkTV'nin aktardığına göre CHP, kayyum Gürsel Tekin'den savunma istedi.

Tekin'in, 15 gün içinde savunma vermesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı canlı yayında, kayyumluk görevini kabul eden Tekin'in tedbiren ihraç edildiğini açıklamıştı. Özgür Özel, "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez. Baba ocağında kimse Saray'ın verdiği kayyumluk görevini kabul edemez. Kabul ederse karşılacağı muamele budur" demişti.

Bunun üzerine Gürsel Tekin ise, "Bu kararı kabul etmiyorum. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz" diye yanıt vermişti.