CHP: "Halkın gündemini gölgelemesin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen MYK toplantısına başkanlık eden CHP Lideri Özel, “Ara seçim talebi” kapsamında siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaştı.

CHP Lideri Özel, ara seçim gündemli parti ziyaretlerinin tamamının olumlu geçtiğini belirterek, hiçbir partinin ara seçim talebine olumsuz yaklaşmadığını vurguladı. Özel’in kurmayları ile “Ara seçimin Anayasal bir zorunluluk olduğunra herkes hemfikir” mesajını paylaştığı öğrenildi.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI

CHP MYK’de, “Mutlak butlan” tartışmaları da ele alındı. CHP kurmayları, CHP'nin kurultay davasında hukuki yeni bir gelişme olmadığının altını çizerek, “Ancak yine de tartışma köpürtülüyor. Bu da bizim, ‘Bu dava süreç odaklı’ tezimizi güçlendiriyor” dedi.

Tartışmanın, “CHP’yi kendi gündemine hapsetmek, ülke gündemini gölgelemek isteyenler” ve “Kendi adını duyurmak isteyenler” tarafından gündeme getirildiğini savunan CHP’liler, şunları söyledi:

“Bir de gündemde kalmak için bu tartışmayı yapanlar var. Bu tartışmaları ciddiye almamak gerek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Türk demokrasisi önümüzdeki dönemde hak ettiği ana muhalefete kavuşacak’ açıklaması da sosyal medyada bu tartışmaları tetikledi. Daha önce de benzer açıklamaları olmuştu. Bu açıklamasını o anlamda yorumlamadık.”

“DİKKATE ALMAYIN”

CHP Lideri Özel’in de kurmaylarına, “Tartışmaları dikkate almayın, yolunuza devam edin. Halkın gerçek gündemine odaklanın” mesajını verdiği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Ortadoğu’da devam eden savaş, savaşın ekonomik etkileri, CHP’nin ara seçim çağrısı ve saha çalışmaları da değerlendirildi. CHP kurmayları da konuyla ilgili, “Ara seçim ilk konuşulduğunda 22 milletvekili istifası üzerinden tartışıldı. Genel Başkanımızın söylediği ise boş olan sekiz milletvekilliği için seçim yapılmasıydı. Muhalefetteki diğer partiler ilk olarak ara seçim konusunu istifa üzerinden okuduğu için olumsuz bakmıştı. Ancak ziyaretlerde 8 boş sandalye konusunu anlatınca herkes hemfikir oldu” ifadelerini kullandı.

MARAŞ'A HEYET

Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının haberi de CHP MYK toplantısı devam ederken geldi. Özel, toplantı devam ederken bölgeye gitmesi için bir heyet görevlendirdi. Heyette, CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara yer aldı.