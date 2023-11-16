CHP Hatay Milletvekili Kara'dan deprem bölgesindeki ataması yapılmayan öğretmenler için çağrı

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesinde ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin çağrıda bulunud. Kara, "Çalışamayan, evde kalan, evde oturan öğretmenlerimizin koşulsuz, öngörülü bir şekilde atamalarını yapmalarıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgelerinde ataması yapılmayan öğretmenlere dair konuştu.

Çok sayıda insanın mağdur kaldığını dile getiren Kara, "Hiçbir kurumda iş bulamayan veya kurumlar yıkıldığı için çaresizlikten evlerinde oturmak zorunda kalan bir çok öğretmen arkadaşımız var" dedi.

Kara, iktadara çağrıda bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara şunları söyledi:

"6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sonrasında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, doktorlarımız büyük bir ızdırap yaşıyorlar. Deprem bölgelerinde ataması yapılmayan bir çok öğretmen arkadaşımız mağdur bir şekilde evlerinde bekliyorlar. Özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz depremden sonra almış oldukları kısa çalışma ödeneklerinden mayıs ayı itibariyle yoksun kaldılar. Bunların dışında hiçbir kurumda iş bulamayan veya kurumlar yıkıldığı için çaresizlikten evlerinde oturmak zorunda kalan birçok öğretmen arkadaşımız var ki en zor zamanları yaşayan işte bunlar."

"ATAMALAR KOŞULSUZ BİR ŞEKİLDE YAPILMALIDIR"

Ataması yapılmayan öğretmenlerin AKP döneminde prıblemlerinin arttığına dikkat çeken Kara, "Esasen öğretmenlerimiz kendi alanlarında ataması yapılmadıkları için bir çok faaliyet kolunda çalışmak zorunda kaldılar. Güvencesiz bir şekilde çalışma hayatına adapte olmaya çalıştılar ve dolayısıyla bir çok iş kazasına maruz kaldılar" diye konuştu.

CHP'li Kara iktidara yaptığı çağrıda "Özellikle çalışamayan, evde kalan, evde oturan öğretmenlerimizin koşulsuz, öngörülü bir şekilde atamalarını yapmalarıdır. Çünkü depremde en fazla mağdur olan öğretmenlerimizin gelecek kuşaklar için geleceğimizin teminatı olan gençler için atanmaları ivedidir ve acildir" ifadelerini kullandı.