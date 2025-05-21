CHP, 'Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu' kurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, 'Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu' kurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'i, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na atadı. Ayrıca Özdemir, yeni kurulan ‘Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’ başkanlığına da getirildi. Komisyon, CHP'li belediyelere ait hayvan bakımevlerini yerinde inceleyecek; sokak hayvanlarının yaşam koşullarını, bakımevlerindeki sağlık, hijyen, beslenme ve rehabilitasyon standartlarını gözlemleyecek. Elde edilen bulgular düzenli raporlar halinde ilgili kurullarla paylaşılacak. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için öneriler geliştirilecek ve belediyelerin bu alandaki hizmet kalitesini artıracak rehber dokümanlar hazırlanacak. Komisyonun çalışmalarında, hayvan hakları alanında uzman kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılacak. Bu iş birlikleri sayesinde, bilimsel ve etik temelli bir yaklaşım çerçevesinde politika geliştirme süreçleri desteklenecek. Komisyon, CHP'li belediyelerde örnek bir standart oluşturmayı ve bu anlayışın Türkiye geneline yayılmasını sağlamayı amaçlıyor.