CHP heybeyi açacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasının ardından CHP, İstanbul’a adeta kamp kurdu. CHP lideri Özgür Özel de partinin MYK ve PM toplantılarını İstanbul’da gerçekleştirdi. Özel’in İstanbul’da, partisinin karar organlarıyla yaptığı toplantılarda, yeni döneme yönelik yol haritası tartışıldı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2025 seçim yılı olacak” ifadesini kurmaylarıyla yaptığı toplantıda da yineledi. CHP'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Turpun büyüğü heybede” sözüne karşı da AKP dönemindeki usulsüzlükleri gündeme taşıyacağı öğrenildi.

CHP, halkın iktidara yönelik öfkesini sokağa taşıyacak. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik operasyonlara yönelik tepki, mitingler ile toplumun tamamına yaygınlaştırılacak. CHP’liler, iktidarı erken seçime zorlamak için ekonomiyi de gündemde tutmaya devam edecek.

31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde devralınan belediyelerin AKP dönemindeki usulsüzlükleri de kamuoyu ile paylaşılacak. Büyük bölümü yargıya taşınan usulsüzlüklerle ilgili yargı süreçleri, partinin hukukçu kurmayları tarafından yakından takip edilecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

İstanbul’da gerçekleştirilen MYK ve PM toplantılarında, “Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıklayalım” görüşü dile getirilse de CHP, adayın açıklanması konusunda acele etmeyecek. Parti yönetimi, “Erken seçim için Kasım son gün” politikasını devam ettirerek, “Kasım 2025’ten sonra yapılacak bir seçimde Erdoğan aday olamaz” söylemini de her platformda tekrarlayacak. Toplantılarda, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı AKP’nin dayatmasıyla açıklanamaz” görüşü öne çıkarken adaya, parti organlarıyla ve örgütle gerçekleştirilen toplantılar ile karar verilecek.