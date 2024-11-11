CHP heyeti, 11 gün sonra Esenyurt Belediyesi'ne alındı: Kayyumla görüşme yapıldı mı?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor.

Kayyum ve tutuklama kararının ardından Esenyurt Belediyesi önünde başlatılan nöbete CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belediye önünde açıklama yaptı.

Açıklamasında, belediyenin 100 metre bariyerlerle çevrildiğine dikkat çeken Başarır, "Milletvekilleri giremiyor. Ben Numan Kurtulmuş'la konuştum. Kendisini rica ettim. Milletvekillerini bu duruma düşürmeyin. Milletvekilleri polisle karşı karşıya getirmeyin. Eğer bir milletvekili, bir kamu kurumuna giremiyorsa, grup başkan vekili giremiyorsa ki benim de kırmızı plakam var Numan beyinde kırmızı plakası var bunu bize devlet veriyor" dedi.

Kamu görevlilerinin ve milletvekillerinin karşı karşıya getirildiğini ifade eden Başarır, "Belediye başkanı tutukladınız. Meclis üyelerinin neden neden içeri almıyorsunuz? Dört tane zarf var yerel seçimlerde. Muhtar, meclis üyeleri, ilçe belediyesi büyükşehir belediyesi. İlçe belediye başkanına oy verenler meclis üyelerine veremeyebiliyor. Meclis üyesine verenler Ahmet Özer'e veremeyebiliyor. Şimdi burada ayrı bir oyla, iradeyle seçilmiş meclis üyelerine de mi kayyum atadınız" diye konuştu.

"ALİ YERLİKAYA YÜZÜN VARSA DA GELME"

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanunsuz bir emir. Bunu yerine getirmeyin. Ama biz polislerle burada kavga eder, sürtüşür bir görüntü de vermek istemiyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan maalesef ki bunu istiyor. Çünkü bundan besleniyor. Biz milletvekilleriyle meclis üyelerimizle, Esenyurt halkıyla, ilçe başkanımızla, il başkanımızla buradayız. Belediyeye gitmek istiyoruz. Birazdan Meclis Başkanı'yla bir kez daha konuşacağım. Çözer, çözmez, bilemem. Ama şunu bilsin hem meclis bütçesi görüşülürken, bütçe görüşmeleri var. Hem de Ali Yerlikaya geldiğinde biz de kendisini o komisyona sokmak istemeyeceğiz. Çünkü sen milletvekillerini buraya sokmuyorsan o meclise gelmeyeceksin Ali Yerlikaya yüzün varsa da gelme."

Başarır, "Sekiz gündür sürüyor nöbet, hep aynı soru soruluyor aslında ‘emri kim verdi’ size de bu konuda bir yanıt gelmedi sanırım" sorusunu ise şöyle yanıt verdi:

"Esenyurt'a kayyumu atayan irade kimse buraya da o emri veren de odur, yani bir numarasıdır ülkenin, Cumhurbaşkanı. Kesinlikle odur. Biz milletvekilleriyiz, bizim muhatabımız meclis başkanı. O meclis başkanı 600 milletvekilini temsil ediyor. Milletvekillerinin duruşunu, hukukunu en fazla, o yasamanın şerefini onun koruması gerekiyor. Milletvekilleri, grup başkan vekili, oraya gidemiyorsa önce Numan Kurtulmuş'un yüzünün kızarması lazım. Ali Yerlikaya için diyecek bir şey yok. Sen bizi buraya almıyorsan meclisteki milletvekilleri de seni, bütçeye gelme. Bakın bir daha söylüyorum. Ali Yerlikaya bütçeye gelmesin. Çünkü ondan önceki İçişleri Bakanı. Maalesef ki Süleyman Soylu diye birisiydi, hiç yakışmayan davranışlarda bulundu. Çok büyük tepkiler gördü Meclis'te. Biz de Ali Yarlıkaya'ya bize bu yaptıklarının bir benzerini kendisine hissettireceğiz."

BAŞARIR, NUMAN KURTULMUŞ'U ARADI

Açıklamadan sonra belediyeye yönelen CHP heyetinin geçişine çevik kuvvet ekipleri tarafından izin verilmedi. Bunun üzerine Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u aradı. Bir süre sonra CHP heyetinin girişine izin verildi.

Çıkışta bir açıklama yapan Başarır, "CHP Grup Toplantı odalarının boş olması utanç verici bir durum. dedi. Başarır, şunları söyledi:

"CHP grubunun odası önündeydik, boştu. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Meclis üyeleri, belediye başkanımız görevine dönene kadar o koltukta olmalı. Görevinde olmalı. Halk çünkü belediye başkanını meclis üyelerinin hizmet vermesi, halkı dinlemesi için seçti. Ben Meclis üyelerimizin orada olmasını istiyorum. Bu kabul edilir bir şey değil. CHP grup toplantı salonunun odaların boş olması utanç verici bir durum. Bu konuda bir kez daha çağrı yapıyorum. Hem belediye başkanımız, hem meclis üyelerimiz gelsin. Çünkü personel de mutsuz, müdürler de mutsuz. İki üç vatandaş vardı, onlar da mutsuz. Burada olağanüstü bir durum var. Bir an önce buna son verilsin. Çünkü demokratik bir durum değil."

KAYYUMLA GÖRÜŞME SORUSU

"Başkan Vekili'yle (Kayyum başkan) görüştünüz mü?" şeklindeki sorulara ise Başarır, şöyle yanıt verdi:

"Tesadüfen görsem bazı uyarılarım olacaktı. En azından bu görevi kabul etmemesi gerektiğini söyleyecektim. Meclis üyelerinin niye burada olmadığını soracaktık? Ve vatandaşın milletvekillerinin niye bugüne kadar giremediğini soracaktık. Ama tesadüfen de olsa göremedik. Zaten o kayyumda 'Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geldi, onları kapıda karşılayayım' diye bir nezaket yoktu. Onu da bekledim."

TABELANIN SÖKÜLMESİ

"CHP grubunun tabelası sökülmüştü. Meclis üyeleri kendileri takmışlardı tekrar. İlk gün. Şimdi o tabela yerinde mi?" sorusuna Başarır, "Tabela yerinde. Tabela yerinde duruyor. Ama o tabelanın asılı olduğu odada meclis üyelerimiz neden olmasın. Evet arkadaşlarımız bantlarla yapıştırmış durumda" yanıtını verdi.