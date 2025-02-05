CHP Heyeti, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Şanlıurfa’da: “Gece saat 04.17’de enkaz bölgesinde olacağız''

6 Şubat depreminin yıldönümü dolayısıyla CHP Genel Merkezi, Şanlıurfa’ya bir heyet gönderdi. Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşçıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı. Şanlıurfa’ya ulaşan heyet, ilk olarak CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı.

İL BAŞKANI KARADAĞ: "DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZI ANMAK İÇİN ENKAZ BÖLGESİNDE OLACAĞIZ"

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ şunları söyledi:

"6 Şubat 2023’te yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan büyük depremin yıldönümü vesilesiyle, Genel Merkezimizden iki Genel Başkan Yardımcımız ve Şanlıurfa Milletvekilimiz bugün ilimize geldiler. Biz de gece saat 04.17’de, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için enkaz bölgesinde olacağız. Bir kez daha depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ise sabır diliyorum.”

GAMZE TAŞÇIER: "CAN KAYBI, İKTİDARIN AÇIKLADIĞINDAN ÇIK DAHA FAZLAYDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen mağduriyetlerin devam ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminin üzerinden tam iki yıl geçti, ancak acımız hâlâ çok taze ve büyük. Çünkü gerçekten büyük bir felaket yaşandı. Deprem, Türkiye’nin geniş bir bölgesinde hissedildi ve can kaybı, iktidarın açıkladığından çok daha fazlaydı. Ancak felaket sadece binaları değil, yurttaşlarımızın hayatlarını da altüst etti. Bugün hâlâ barınma sorunu çözülebilmiş değil. Bölgedeki birçok vatandaşımız ciddi sıkıntılarla mücadele ediyor.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak iki yıldır bu sorunları yüksek sesle dile getiriyoruz. Milletvekillerimiz ve il örgütümüz, her fırsatta acılı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bugün de, depremde kaybettiklerimizi anmak ve yaşanan bu büyük acının unutulmaması için buradayız. Türkiye’nin bu acıdan ders çıkarması için CHP olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz."

DENİZ YAVUZYILMAZ: DEPREMİN YANINDA BİR DE AK PARTİ AFETİ YAŞANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise konuşmasında, depremin ardından yaşanan koordinasyon eksikliklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Deprem büyük bir felaketti ama ne yazık ki buna ek olarak bir de AK Parti afeti yaşandı. İktidar, hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk edemedi. Devletin tüm imkanlarını hızla sahaya aktarmakta geç kaldılar ve bunun sonucunda ulaşım, enerji ve iletişim çöktü. Biz, CHP milletvekilleri olarak hızla bölgeye geldiğimizde, maalesef enkaz altından çıkarılan cenazelerin çoğunun deprem sonrası hipotermiden, yani donarak hayatlarını kaybettiğini gördük. Seslerini duyuramayan insanlarımız, zamanında müdahale edilmediği için hayatını kaybetti.

Tüm bu ihmallere rağmen AK Parti’den tek bir istifa dahi gelmedi. Oysa on binlerce vatandaşımızı kaybettik. Depremlerin ardından çadır satanları, vatandaşları soğukta enkaz altında yalnız bırakan yetkilileri unutmadık. Elektrik şebekelerinin çökmesini, yolların parçalanmasını, internetin nasıl yavaşlatıldığını unutmadık. Bugün burada, hem kaybettiğimiz insanlarımızı anmak hem de bu ihmalleri unutmadığımızı göstermek için bulunuyoruz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

CHP heyeti, açıklamaların ardından anma programı için hareket etti. Gece 04.17’de, enkaz başında depremde hayatını kaybedenler için bir anma etkinliği düzenlenecek.