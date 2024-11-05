CHP heyeti, Batman'da: Çözüm adresi açıktır, önümüze sandık gelecek

CHP heyeti, Batman'da kayyum atmalarına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, beraberinde CHP milletvekilleri Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu ile partisinin Batman İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine yönelik kayyum atamalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Batman'da yaşayan insanların da seçme hakkı yokmuş gibi bir de seçilme hakkı da elinden alınıyor. Milletin iradesinin şekilleneceği yer sandıktır" diyen Zeybek, belediye başkanının mahkumiyeti ya da belediye başkanının beraat ederek görevine döneceği güne kadar da meclis üyesinin başkan vekili olarak belediyeye vekalet etmesi gerektiğini anlattı.

GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ

Gelişmeleri çok yakından takip edeceklerini belirten Zeybek, milletin iradesiyle seçilen belediye başkanlarının geleceklerini ve cumhurbaşkanı seçiminde partilerin göstereceği cumhurbaşkanı adaylarını siyasi partilerin kendi yetkili organlarının belirlemesini esas aldıklarını ifade etti.

Daha sonra Zeybek ve beraberindekiler, Gülistan Caddesi'ne geçerek, Batman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük ve DEM Partili bazı yöneticilerle görüştü.

Zeybek, burada yaptığı açıklamada, daha önce de Batman Belediyesi'ne kayyum atandığını anımsatarak, "Sorun net, çözüm adresi açıktır. Önümüze sandık gelecek, seçim gelecek. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden demokratik parlamenter sisteme yerel ve genel meclislerin güçlendirildiği, millet iradesinin egemen olduğu bir sisteme geçmek zorundayız. O nedenle mücadelemiz çok açıktır. Dün bize yapılan bugün DEM Partili belediye başkanlarına yapıldı" diye konuştu.