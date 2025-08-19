CHP heyeti Giresun’da: “Hukuksuzluğa sonuna kadar direneceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) saha çalışmaları kapsamında Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Nazan Güneysu, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, Giresun’da temaslarına başladı.

Heyet, saha ziyaretleri öncesinde CHP Giresun İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda basın mensupları ve partililerle bir araya geldi. Toplantıda hem Türkiye’nin siyasal gündemine hem de bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarına dair kapsamlı mesajlar verildi.

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP’nin 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi haline geldiğini vurgulayarak, iktidarın CHP’ye karşı yargı ve medya üzerinden topyekûn bir saldırı başlattığını söyleyerek, “Cumhuriyet Halk Partisi, her geçen gün halkın umudu olmaya devam ediyor. İktidar ise gidici olduğunu gördüğü için akıl almaz yollara başvuruyor. Yargıyı, medyadaki yandaş gazetecilerini kullanarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne savaş açmış durumda. Buna karşılık Genel Başkanımız şöyle bir söz söyledi: Biz dünya siyaset tarihinin görmüş olduğu en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Bu kampanya 30 günse 30 gün, 300 günse 300 gün, 700 günse 700 gün sürecek. Biz sahada olacağız, halkımızın sesini duyacağız ve duyuracağız" diye konuştu.

TORUN: KORKAKLAR GİDEBİLİR, BİZ SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ

Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP’nin eylül sonunda yapılacak Parti Program Kurultayı için örgütün katkısını istediklerini belirterek, hükümet programının da yurttaşların talepleriyle şekillendirileceğini söyledi. Siyasi gelişmelerden 19 Mart’ı “Türkiye’de bir sivil darbe” olarak nitelendiren Torun, yargı üzerinden CHP’li belediyelere baskı yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız beş aydır iddianame olmadan gözaltında tutuluyor. İktidar, iş insanlarını korkutarak, iftiralarla sindirmeye çalışıyor. Buna asla teslim olmayacağız. Korkaklar gidebilir, yol açık olsun. Ama biz cesurlarla, Kuvayı Milliye ruhunu taşıyan yol arkadaşlarımızla bu hukuksuzluğa sonuna kadar direneceğiz.”

Torun, bölge için hayati öneme sahip fındık fiyatlarına da tepki gösterdi:

“200 lira açıklanan fındık fiyatı yoksulluk fiyatıdır. Rekoltenin düşük olduğu bir yılda bu fiyatı başarı gibi sunuyorlar. Bu, Giresun’a, Ordu’ya, Trabzon’a yapılmış bir haksızlıktır. İhanet diye nitelendiriyorum. Üreticiye danışılmadan, işbirlikçilerin telkinleriyle belirlenen bu fiyat kabul edilemez.”

İktidarın vatandaşları “müşteri” haline getirdiğini söyleyen Torun, “Artık eğitim, sağlık, ulaşım özel sektörün elinde. Devlet vatandaşını müşteri gibi gören bir anlayışla yönetiliyor. Bu iktidarı göndermeden halkın iktidarını kurmamız gerekiyor” dedi.

GÜNEYSU: TATİLDE DEĞİL HALKIN YANINDAYIZ

CHP PM Üyesi ve Samsun Milletvekili Nazan Güneysu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuksuzlukların aslında halkın seçme hakkına darbe olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“15,5 milyon insanın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik uygulamalar, halkın iradesini yok saymaktır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Biz tatilde değiliz, sahadayız. Fındık üreticimiz, çay üreticimiz, esnafımız ve pazarcımız sorunlarla boğuşurken biz evimizde oturamayız. CHP, köy köy gezen, halkı dinleyen, halkla birlikte çözüm üreten bir harekettir.”

Hazırlanan iktidar programının ekonomiden tarıma, gençlikten sağlığa kadar her alanda somut çözümler içerdiğini vurgulayan Güneysu, “Giresun’un sesi, üreticinin ve emekçinin talepleri bu programın merkezinde olacak” dedi.

OCAKLI: MADEN ŞİRKETLERİNE TESLİM OLURSAK BİTERİZ

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Karadeniz’de çevre ve tarım alanlarını tehdit eden projelere karşı mücadele çağrısı yaptı:

“Denizimiz, dağımız, derelerimiz ve tarımımız yaşam alanlarımızdır. En büyük tehlike vahşi madenciliktir. Bu şirketlerin önünü açmak için fındık ve çayda üreticiyi geçim derdiyle baş başa bırakıyorlar. Eğer maden şirketlerine teslim olursak Giresun da biter, Türkiye de biter. CHP iktidarı bu düzeni düzeltecek. Ama HES’lere, kafes balıkçılığına, vahşi madenciliğe karşı örgütlü mücadele şarttır. Gerekirse Genel Başkanımız bile gelip bu toprağın önünde bedenini siper eder.”

SUİÇMEZ: BU İKTİDARI DEVİRMEK HEPİMİZİN BORCU

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, iktidarın “gitmemek için” direndiğini söyledi ve “Aslında direnişte olan biz değiliz; demokrasiye, adalete ve hukuka karşı direnen bu iktidardır. Daha acımasız hale geleceklerini biliyoruz ama onlar da biliyor ki gidiyorlar. Halk ‘sandığı önümüze getirin’ diyor. Biz de halkın bu talebini gerçekleştireceğiz. Bu iktidarı devirmek hepimizin boynunun borcudur. Tarih yazıyoruz, kahramanlıklarımızla anılacağız" dedi.

Suiçmez, parti içi süreçlerde de birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini vurgulayarak, “Şahsi ikbal için davranamayız, küçük hesapların zamanı değil” dedi.

KAZMAZ: CHP'Yİ DİMDİK AYAKTA TUTAN ORTAK AKLIDIR

Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP’yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğin ortak akıl ve tartışma kültürü olduğunu dile getirerek, “Birçok partide şefler buyurur, üyeler uygular. Ama CHP’de örgüt tartışır, ortak paydada buluşur ve karar alır. Şu anda sağlı sollu hukuksuzluk saldırılarına karşı dimdik ayaktaysak, bu örgüt yapımız sayesinde. İyiyi de kötüyü de örgüt içinde tartışırız ama dışarıda omuz omuza mücadele ederiz" diye konuştu.

Heyet, basın toplantısının ardından Görele ve Şebinkarahisar ilçelerinde esnaf ve yurttaşlarla buluşarak saha ziyaretlerine devam etti.