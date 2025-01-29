CHP heyeti, gözaltına alınan gazeteci Serhan Asker'i ziyaret etti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü ve programcısı Serhan Asker'i Ankara Emniyet Müdürlüğünde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Serhan Asker'in bu gece emniyette ifadesinin alınacağını ve yarın savcılık ifadesinin tamamlanacağını bildirdi. Bulut, şunları söyledi:

BU BİR KORKU İKLİMİ YARATMA OPERASYONU

"Serhan Askeri ziyaret ettik. Burada ifadesi alınarak yarın savcılığa çıkarılacak. Milletvekilleri yasama faaliyetlerini bıraktılar, nerede haksızlığa uğrayan var oraya koşar oldu. Sanırım bu organize kötülük bu işlere devam edecek. Akıl yetisini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Tek suçumuz da partimizin birinci parti olması. CHP birinci parti olduğu günden bu yana şirazesini yitirmiş bir iktidar var. Siyasetçiye diyor ki, 'sen hizmet etmekten geri dur'. Sanatçıya diyor ki, 'Gezi parkı gibi toplumsal olaylarda bir hassasiyet göstermeyin.12 yıl sonra bile olsa gözaltına alırız.' Bugün de bu gözaltılar... Gerçekleri aktaran gazetecileri şimdi içeri almaya başladılar. Serhan Asker bugün Meclis'te milletvekillerimizi ziyaret etmişti. Çıkar çıkmaz gözaltı oldu. Barış Pehlivan'ı neredeyse program esnasında alıp götüreceklerdi. Bu bir korku iklimi yaratma operasyonu. Bu yaptıklarıyla CHP'lileri korkutma şansları yok. Bunlar nafile cabalar."

MURAT EMİR: O SANDIK GELECEK VE DEMOKRASİ İÇERİSİNDE ÖZGÜR GÜNLERİ HEP BERABER KURACAĞIZ

Bugünün özgür basın için kara bir gün olduğunu ifade eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kaydetti:

"Türkiye'de gazetecilik, halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğü açısından kapkara bir günü yaşıyoruz. Bu gün kara bir leke olarak tarihe geçecek. İçerisinde hukuk kırıntısı olmayan iddialar söz konusu. Yapılmak istenen; herkese, her an, sudan gerekçelerle Saray'daki kişi nasıl istiyorsa o şekilde gözaltı ve tutuklama olabilir. Bu yolla herkesi sindirmeye ve korkutmaya çalışıyorlar. Biz bir adım geri atmayacağız. Bu kötülüğe karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Biz onların neler yapabileceğini ön görebiliyoruz. İktidarları zayıfladıkça, ülkenin sorunlarını çözemedikçe ve sokaktan erken seçim talebi yükseldikçe otoriterliği arttıracaklar. Biz de halkımızla birlikte bu kötülüğe karşı koyacağız. Eninde sonunda o sandık gelecek ve demokrasi içerisinde özgür günleri hep beraber kuracağız."

VELİ AĞBABA: GERÇEĞE YAPILAN BİR OPERASYON

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Burada yapılan operasyon sadece Halk TV'ye değil, gerçeğe yapılan bir operasyon. Gerçeğin peşinden giden üç gazeteciye bedel ödetilmeye çalışılıyor. Biz sonuna kadar gerçeği savunanların yanında olacağız" dedi.

GÖKAN ZEYBEK: GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMA BİÇİMLERİ UTANÇ VERİCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bugün Meclis'te görüşmelerinin ardından Serhan Asker'in gözaltına alındığını belirterek şunları söyledi:

"Gazetecilerin gözaltına alınma biçimleri utanç verici. Serhan Asker ile bugün Meclis'te bir görüşme gerçekleştirdik. Biz Genel Kurula girdiğimizde kendisi de Meclis'ten ayrıldı. Demek ki bizi Meclis'in içerisinde de takip ettiler. Çünkü Asker'in kapıya giderek kimliğini almak için gittiği sürede geçen süre 10 dakika. Bu zaman dilimi içerisinde sosyal medyaya, Serhan Asker'in gözaltına alındığı bilgisi düştü. Meclis'te bir televizyon yöneticisinin takip edilmesi utanç verici. Genel Kuruldaki konuşmamda da söyledim, gazeteciler bundan sonra Meclis'e kimliklerini bırakarak girerler ama kimliklerini almak için gittiklerinde onların nereye götürüleceği artık meçhuldür."

SİBEL SUİÇMEZ: BURADA GÖZALTINA ALINAN SERHAN ASKER DEĞİL HALKIN KENDİSİDİR

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Burada gözaltına alınan Serhan Asker değil halkın kendisidir. Çünkü onların çalışmaları halkın ifade özgürlüğünü sağlar. Biz kormayacağız ve itaat etmeyeceğiz. Halkın her kesminin hakkını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

UTKU ÇAKIRÖZER: TÜRKİYE BU UTANÇ TABLOSUNU HAKETMİYOR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Barış Pehlivan'ın boş koltuğu, Serhan Asker'in şu anda emniyette olması Türkiye'nin manzarasıdır. Türkiye bu utanç tablosunu haketmiyor. Bizler mücadele eden gazetecilerle tam dayanışma içerisindeyiz" dedi.