CHP heyeti, İçişleri Bakanı ile görüştü

Murat Emir ve Suat Özçağdaş'tan oluşan CHP heyeti, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir açıklama yaptı.

Çiftçi'den, partinin genel merkezine bir polis müdahelesi yapılmamasını talep ettiklerini açıklayan Murat Emir, aldıkları yanıtı "O da bu gelişmelerden memnun değil. Demokrasi ile bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Biz kendisinden demokratik teamüllerine uygun davranmalarını istedik" şeklinde aktardı.

"ATEŞLE OYNANMAKTA"

Mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararının tedbiri aştığı için yok hükmünde olduğunu ifade eden Murat Emir, şöyle konuştu:

"İcra tebligatı yapılması son derece önemlidir. Öncelikle usulî işlemler tamamlanır. Sonra gerekirse icra memurları gelir. Bizim avukatlarımızın dosyaları incelemesine de izin verilmemiş. Bunları sayın Bakanımıza ilettik. Bizim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvurumuz var. Yargıtay'ın şu anki sitesinde de genel başkanın Özgür Özel olduğu görülmektedir. Bunun sebebi de mutlak butlanın yok hükmünde bir tedbir kararı olmasıdır. Mahkeme 38'inci kurultayı tedbiren yok sayarak esas kararın öne geçmiştir. Tedbir kararı olmaktan çıktığı için de yok hükmündedir. Milletimizin geldiği seviye asla bir siyasi parti genel merkezine polisle, copla, gazla girilmesine uygun değildir. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. Bu karar bir an için doğru kabul edilip işleme konarsa Türkiye'de çok partili rejim mümkün olmayacaktır. Ateşle oynanmakta. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerinin genel merkezine güç kullanarak girmemesini talep ettik. Daha soğukkanlı ve itidalli olacağımız günlerden ve saatlerden geçiyoruz.

'İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ÖNCE GİDEN BAŞKALARI'

Bize bazı arkadaşlar İçişleri Bakanlığına neden gittiğimizi soruyor. İçişleri Bakanlığına önce giden biz değiliz, başkaları. Önceden giderek daha kesinleşmemiş mutlak butlan kararını uygulamaya kalktılar. İletişime açığız diyorlar ama iletişime kapalılar. İletişime biz açığız. Bugün görüşüp kurultay tarihini belirleyecektik. İletişime geçip kurultay tarihini belirleyecektik ama sabahın 7'sinde kol kola girip nereden buldularsa partili olmayan mafyatik tipleri alarak güç gösterisine gelmişler. Eğer kurultay tarihi için bir görüşleri varsa telefonumuz açık. İstedikleri yerde görüşürüz."