CHP heyeti ile görüşen Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AKP'li vekil Faruk Çelik'in CHP'yi eleştiren tweetini paylaştı. Çelik, paylaşımında, "CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık" ifadeleriyle, ana muhalefet partisini eleştirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirdiği bir tweeti paylaştı.

Dün (24 Haziran) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin ekonomiden sorumlu gölge bakanı olarak görev alan Yalçın Karatepe ile bir araya gelen Şimşek, ana muhalefet partisinin ekonomiye yönelik değerlendirme ve taleplerini dinledi, ekonomi yönetiminin attığı adımları anlattı.

Karatepe görüşmenin ardından 'asgari ücrete ara zam, emekli aylıkların artırılması, tarımsal destek ve vergide adalet' başlıklarıyla 4 ana talebi ilettiklerini ancak iktidarda bir değişim iradesi olmadığını gördüklerini kaydederken Şimşek ise herhangi bir açıklama yapmadı.

"BURADA BİR ROL KARMAŞASI YAŞANDIĞI AÇIK"

Görüşmenin yankıları sürerken Artvin Milletvekili Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor" ifadesini kullanan Çeliki partiyi "talimat listesi dayatmak" ve "rol karmaşası yaşamakla" suçladı.

Çelik, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cbşknımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

CHP heyeti ile görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Şimşek'in, Çelik'in söz konusu açıklamalarını paylaşması dikkat çekti.

Ekonomi yönetimi sık sık enflasyonda kalıcı düşüş gerekçesiyle uygulamaya aldıları ve dar gelirli yurttaşları daha fazla yoksulluğa iten ekonomi programından vazgeçmeyeceğini vurguluyor.