CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşecek

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto eylemleriyle ilgili İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya gelecek.

15.00'da yapılacak görüşme sonrasında heyet, ziyaret sonrası basın açıklaması yapacak.