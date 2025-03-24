CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü: Özgür Çelik'ten açıklama
CHP heyeti İstanbul'daki protesto eylemlerine ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görüşmede Saraçhane'de bulunan Şehzadebaşı Camii'de iftar programı düzenleyeceğini açıklayan grupların bulunduğunu hatırlatarak, "Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik" dedi.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto eylemleriyle ilgili İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya geldi.
15.00'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile yapılan görüşmede güvenlik önlemlerinin konuşulduğunu ifade etti.
Çelik, Saraçhane'de bulunan Şehzadebaşı Camii'de iftar programı düzenleyeceğini açıklayan grupların bulunduğunu hatırlatarak, "Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik" dedi.
"BOZDOĞAN'DAKİ GERİLİM, TÜM KİTLEYE YANSIYOR"
Çelik, şunları söyledi:
"Öğrencilerin farklı alanlara yürüyüş talepleri oldu. Biz Saraçhane'nin korunması gerektiğini, direnişin alanının Saraçhane olduğunu söyledik. Biz belediyenin kapılarını açık tutuyoruz. Orada her gün öğrenciler konuşma yapıyor. Bozdoğan'daki gerilim, tüm kitleye yansıyor. Polis kontrolsüz bir şekilde olayla ilgisi olmayan insanlara müdahale ediyor. Gözaltına alınanlar oldu.
"DUVARIN YANINDA BİR EYLEM YAPAN PROVOKATÖRDÜR"
Belediye binasının içine insanlar girdi, onları korumaya aldık. Ancak camiye doğru da insanlar gitti. Polisler de camiye onlarla birlikte girdi. Orada bir sıkışma yaşandı. Bu sıkışmadan dolayı, oradaki tarihi mezar taşlarıyla ilgili yerinden oynama suretiyle bir şeyler oldu. İBB Miras’ı oraya gönderdik. İBB Miras, tarafından tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Camide çeşitli bir ürün kullanımıyla ya da duvara karşı yapılan eylemle ilgili birtakım süreçlerden bahsediliyor.
Biz tüm eylemcilerin uyarıyoruz. Yani o duvarının üstüne çıkıp bir şey içen, duvarın yanında bir eylem yapan provokatördür. Özellikle kasten yapılmıştır, yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri öyle bir şey yapmadı.
"VALİLİK ÖNLEMLER ALACAK"
İçerideki yapıların zarar görmesi polisin insanları sürüklemesi ve sıkışma içindeki canının telaşındaki insanlar, hatta polisin neticesinde olmuştur. İBB Miras bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.
Başka gruplar da cami için iftar çağrısı yaptı. Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik. İftar programı için gelenlere de iftar malzemesi dağıtabiliriz. Oraya gelenlerle bir gerilim yaşanmaması için gerektli tedbrilerin alınması gerektiğini sayın Valiyle konuştu. Biz kişisel olanaklarımız ve belediyenin kaynaklarıyla orada bir tampon bölge oluşturacağız. Valilik de önlemler alacak.
Taksim'i bir gün özgürlüştireceğiz. Ancak bugün direnişin alanı Saraçhane'dir."