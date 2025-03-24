CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü: Özgür Çelik'ten açıklama

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto eylemleriyle ilgili İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya geldi.

15.00'da başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile yapılan görüşmede güvenlik önlemlerinin konuşulduğunu ifade etti.

Çelik, Saraçhane'de bulunan Şehzadebaşı Camii'de iftar programı düzenleyeceğini açıklayan grupların bulunduğunu hatırlatarak, "Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik" dedi.

Çelik, şunları söyledi:

"Öğrencilerin farklı alanlara yürüyüş talepleri oldu. Biz Saraçhane'nin korunması gerektiğini, direnişin alanının Saraçhane olduğunu söyledik. Biz belediyenin kapılarını açık tutuyoruz. Orada her gün öğrenciler konuşma yapıyor. Bozdoğan'daki gerilim, tüm kitleye yansıyor. Polis kontrolsüz bir şekilde olayla ilgisi olmayan insanlara müdahale ediyor. Gözaltına alınanlar oldu.

Belediye binasının içine insanlar girdi, onları korumaya aldık. Ancak camiye doğru da insanlar gitti. Polisler de camiye onlarla birlikte girdi. Orada bir sıkışma yaşandı. Bu sıkışmadan dolayı, oradaki tarihi mezar taşlarıyla ilgili yerinden oynama suretiyle bir şeyler oldu. İBB Miras’ı oraya gönderdik. İBB Miras, tarafından tahribatı giderme çalışmaları devam ediyor. Camide çeşitli bir ürün kullanımıyla ya da duvara karşı yapılan eylemle ilgili birtakım süreçlerden bahsediliyor.

Biz tüm eylemcilerin uyarıyoruz. Yani o duvarının üstüne çıkıp bir şey içen, duvarın yanında bir eylem yapan provokatördür. Özellikle kasten yapılmıştır, yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri öyle bir şey yapmadı.