CHP heyeti İzmir'de yangından etkilenen yurttaşlarla görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir milletvekillerinden oluşan heyet, Karşıyaka’da başlayan ve farklı ilçelere de sıçrayan İzmir yangınından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak için İzmir’e geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın nedeniyle TBMM olağanüstü toplantısı için Ankara’da bulunan İzmir milletvekillerinin İzmir’e gitmelerini istemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan koordinasyonunda İzmir milletvekillerinden oluşan heyet, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte, Karşıyaka yangını ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine geldi.

CHP heyeti, perşembe akşamı başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangından etkilenen yurttaşlarla görüştü.