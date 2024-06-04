CHP heyeti, kayyum politikalarına karşı Hakkari'de

CHP heyeti, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı Hakkari'ye gitti. Heyet, kentte yapılacak incelemelerin ardından valilik ve savcılığa ziyaretlerde bulunacak.

CHP heyeti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM) Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına karşı Hakkari'ye gitti.

ANKA'nın aktardığına göre, CHP milletvekillerinden oluşan heyet, iktidarın kayyum politikalarına karşı bugün Hakkari'ye ulaştı.

Heyette, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Bursa Milletvekili Kayıhan Pala yer aldı.

Heyet, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki göstermek ve incelemelerde bulunacak.

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Hakkari Belediyesi'ne 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı ve belediye yönetimine kayyum atanmıştı. Akış'ın 2014'ten bu yana devam eden "PKK üyeliği" davasını görevden alınmasına gerekçe gösteren İçişleri Bakanlığı, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurmultu.

DEM Parti ise "kesintisiz nöbet eylemleri" başlatma kararı almıştı.

Öte yandan CHP MYK'da Hakkari Belediye Başkanlığı’na yönelik kayyum uygulaması da tartışılmıştı.

Hakkari halkının yanında, kayyum uygulamasının ise karşısında olduğunu belirten CHP'nin, MYK görevlendirmesi ile bugün Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Deniz Yücel ile milletvekilleri Cavit Arı ve Kayıhan Pala ile birlikte Hakkari’de olacağı söylenmişti. MYK görevlendirmesi ile Hakkari'ye giden heyetin, anti demokratik uygulamalarla ile ilgili inceleme ve temaslarda bulunacağının altı çizilmişti.