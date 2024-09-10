CHP heyeti, Narin’in mezarını ziyaret etti

CHP heyeti, Diyarbakır'da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan, 8 Eylül'de cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Narin Güran’ın cinayetini araştırmak üzere görevlendirilen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Karaman Milletvekili Atakan Ünver’den oluşan CHP heyetinin kentteki temasları sürüyor.

Heyet, Tavşantepe Mahallesinde dün toprağa verilen Narin Güran’ın mezarına ziyarette bulundu.

Temaslarına ilişkin açıklamada bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Narin Güran cinayetinin sahipsiz kalmaması için burada olduklarını ifade ederek, "Bu cinayeti bir kez daha mezarı başında lanetliyoruz. Narin’in şahsında bütün topluma karşı işlenmiş en ağır suçlardan birisidir. Bizler hukukçular olarak, bu toplumun ortaklaştığı vicdanın sesi olarak, bu cinayetin sahipsiz kalmaması, sorumluların ortaya çıkması, etkin ve adil bir soruşturma yapılması için buradayız, Diyarbakır’da olmaya devam edeceğiz. Bütün toplumun vicdanını kanatan, yaralayan, yok eden bu eylemin sorumlularının bulunması için elimizden ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız. Adalet ve vicdan duygusunun önünde hiçbir değer olmamalı" dedi.

Heyetin kentteki temasları sürüyor.