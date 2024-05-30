CHP heyeti seçim öncesi Pınarbaşı'nda: Hak ettiğimiz sonucu alacağız

CHP heyeti, seçim çalışmaları kapsamında Pınarbaşı ilçesine bir kez daha ziyaret gerçekleştirdi. CHP'li Yankı YBağcıoğlu, "2 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Pınarbaşı halkı daha büyük farkla Deniz Yağan'ın hakkını teslim edecek" dedi.

CHP heyeti, 2 Haziran'da yenilenecek olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek Pınarbaşı ilçesinde seçim çalışması yaptı.

Bağcıoğlu'na, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçe başkanları ve yöneticiler eşlik etti.

Bağcıoğlu, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yenilenmesine karar verdiği Pınarbaşı'daki seçimlerde CHP'nin hak ettiği sonucu alacağına inandığını belirtti.

Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve milletin iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. 31 Mart'ta Pınarbaşı halkı özgür iradesiyle Deniz Yağan'ı Belediye Başkanı olarak seçmiş ancak seçmen iradesi yok sayılmıştı. 2 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Pınarbaşı halkı daha büyük farkla Deniz Yağan'ın hakkını teslim edecek ve kendisini hak ettiği belediye başkanlığı makamına taşıyacaktır. Buna inancımız tamdır."

Ziyaretin ardından Bağcıoğlu ve beraberindeki heyet, Pınarbaşı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bağcıoğlu, Pınarbaşı halkıyla bir araya gelerek yurttaşlarla sohbet etti ve Belediye Başkan adayı Deniz Yağan’a destek istedi.