CHP heyeti Silivri'de konuştu: "Düzmece iddianamelerle milletin iradesine ket vuramazsınız"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "Akın Gürlek" davasının ardından açıklamalarda bulundu.

Özgür Çelik, "Ekrem İmamoğlu tarihi bir savunma yaptı. Arkadaşlarımız tahliye edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"SİLİVRİ BİR TOPLAMA KAMPI HALİNE GELMİŞTİR"

Bugün Silivri'deki duruşma dışında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin ihale davasının ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin davanın da görüleceğine işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Bugün aslında İstanbul'un dört bir yanındayız çünkü üç ayrı duruşmayı takip ediyoruz. Silivri'de Ekrem Başkanımızın davasını takip ettik. Buradan da Büyükçekmece Adliyesi'ne geçiyoruz. Son 24 saatte Silivri'ye üçüncü gelişim. Silivri bir toplama kampı, İstanbul'un emniyet müdürleri ve adalet sarayları da adaletsizliğin merkezi haline gelmiştir."

"BU DÜZENİ 3 KERE YENMİŞ OLAN İMAMOĞLU SANIK SIFATIYLA YARGILANIYOR"

Gökhan Günaydın da "Bu düzeni 3 kere yenmiş olan İmamoğlu sanık sıfatıyla burada yargılanıyor. Adlyeler, cezaevleri arasında mekik dokumak zorunda kalıyoruz. Düzmece iddianamelerle milletin iradesine ket vuramazsınız" dedi.

Günaydın, özetle şunları söyledi: "Gelin görün ki, Ekrem İmamoğlu'nun Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla açılan dava, Gürlek'in yıllarca mahkeme başkanlığı yaptığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tesadüfen düşüveriyor. Şu andaki başkanı kim? Gürlek'le üç ayrı mahkemede birlikte mahkeme üyeliği yapmış kişi..."